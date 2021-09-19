Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Зливи з грозами у Криму та низці міст: погода в Україні 20 вересня

Погода ICTV

Погода в Україні протягом 20 вересня буде дощовою. На територію Криму, Закарпаття та частково східних областях країни нагрянуть зливи, подекуди з грозами. Дощі не оминуть центральну частину України, однак у Києві – без опадів.

Погода на 20 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, дощі слід очікувати у низці міст. Серед них – Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Сімферополь. Дощитиме і під Києвом – у Фастові, Білій Церкві, Борисполі, Яготині, Вишгороді та інших містах.

Погода на 20 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

На сході України, окрім дощів, нагрянуть грози. Синоптики закликають жителів за можливості залишатися вдома або ж брати з собою парасольку, щоб не намокнути.

Погода на 20 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У північних, південних та частково західних областях України очікується сонячна погода. Однак українцям слід тепло вдягатися, оскільки температура вдень переважно триматиметься на рівні від +10 градусів за Цельсієм.

Погода на 20 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Попри зливи, у південних та східних областях України буде тепліше – у цих регіонах стовпчики термометра сягатимуть від +15 градусів.

Вночі температура впаде – переважно від +6 до +9, а дощі продовжаться. Зливи триватимуть протягом всієї ночі з 20 на 21 вересня.

Читайте
Перші заморозки вже в жовтні: прогноз погоди в Україні на осінь

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка