Погода на 20 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні протягом 20 вересня буде дощовою. На територію Криму, Закарпаття та частково східних областях країни нагрянуть зливи, подекуди з грозами. Дощі не оминуть центральну частину України, однак у Києві – без опадів.

За даними Укргідрометцентру, дощі слід очікувати у низці міст. Серед них – Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Сімферополь. Дощитиме і під Києвом – у Фастові, Білій Церкві, Борисполі, Яготині, Вишгороді та інших містах.

На сході України, окрім дощів, нагрянуть грози. Синоптики закликають жителів за можливості залишатися вдома або ж брати з собою парасольку, щоб не намокнути.

У північних, південних та частково західних областях України очікується сонячна погода. Однак українцям слід тепло вдягатися, оскільки температура вдень переважно триматиметься на рівні від +10 градусів за Цельсієм.

Попри зливи, у південних та східних областях України буде тепліше – у цих регіонах стовпчики термометра сягатимуть від +15 градусів.

Вночі температура впаде – переважно від +6 до +9, а дощі продовжаться. Зливи триватимуть протягом всієї ночі з 20 на 21 вересня.