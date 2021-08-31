Неполный запуск Северного потока-2 может втрое сократить транзит газа через Украину — Галущенко

Даже после запуска российского газопровода Северный поток-2 наполовину украинский транзит может сократиться втрое — до 18 млрд куб. м.

Для сравнения, в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд куб. м газа. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Он объяснил: главная проблема заключается не только в том, что Россия может использовать газопровод как политический инструмент, но и в монопольном положении Газпрома на экспорт.

По словам Германа Галущенко, если после запуска Северного потока-2 на транзит украинской газотранспортной системой остается 15 млрд куб. м, то совершенно очевидно, что Украина не сможет даже содержать свою ГТС.

Сейчас Украина активно ведет переговоры с Турцией, другими компаниями и странами для обеспечения газом украинцев в случае сокращения транзита.

Накануне советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил: если после достройки и запуска Северного потока-2 Россия полностью прекратит транзит газа, то Украина ежегодно будет недополучать $1,5 млрд.

По его словам, чтобы минимизировать потери нужно продолжать выстраивать эффективную внешнюю политику и налаживать экономику.