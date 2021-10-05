Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу з Росії через українську газотранспортну систему (ГТС) ще мінімум на 15 років.

Про це розповів в одному з інтерв’ю прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як відомо, чинний контракт на транзит газу через Україну завершиться в 2024 році. Однак Київ розраховує на його продовження та збереження транзиту на нинішньому рівні.

Як зазначив Шмигаль, цьому можуть посприяти санкції проти російського газопроводу Північний потік-2, яким РФ планує постачати газ до Європи в обхід України.

За словами голови уряду, варіант із повною зупинкою транзиту через Україну після запуску Північного потоку-2 в Києві не розглядається, оскільки газопровід зараз частково знаходиться під санкціями.

– Такі речі ми не припускаємо, оскільки Північний потік-2 поки що є проектом, що знаходиться, на цей момент, під частиною санкцій. Ми все ще маємо надію, що наші партнери, зокрема США, продовжать санкції. Ми переконані, що з нами рахуються, коли ведуть розмову про запуск та сертифікацію “Потоку”. Звичайно, ми будемо наполягати на збереженні щонайменше на 15 років рівня транзиту, що існує сьогодні, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що рішення щодо транзиту не може ухвалюватися одноосібно в Москві, оскільки споживачі російського газу знаходяться в Європі, і Брюссель також має право голосу.

До того ж, за словами Шмигаля, транзит йде не лише через територію України, а й через ряд інших європейських країн. Відтак, Україна не буде наодинці у боротьбі за збереження транзиту.

– Транзит йде не лише через Україну, він продовжується у ряді європейських країн. Вони також є нашими партнерами-сусідами та партнерами по транзиту. Відповідно, у боротьбі за збереження інтересів ми не самі. Тож не все так просто. Ми розуміємо наміри РФ, але ми також маємо розуміти геополітичну складову і нашу роль в ній, – пояснив Шмигаль.

Він додав, що Північний потік-2 виявився складним проектом як для самих росіян, так і для багатьох країн Європи, і Україна в цій ситуації складати руки не збирається.

Що відомо про запуск Північного потоку-2

Північний потік-2 (Nord Steam-2) – це проект газопроводу з Росії до Німеччини через Прибалтику, загальна довжина якого складає понад 1200 км. Газогін буде здатен транспортувати близько 55 млрд кубометрів газу на рік.

Як зазначав міністр енергетики України Герман Галущенко, навіть після запуску Північного потоку-2 наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд куб. м.

1 вересня цього року президент США Джо Байден під час зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським пообіцяв запровадити нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 як економічну зброю.

Наприкінці серпня США запровадили санкції проти двох росіян та одного судна РФ, пов’язаних з будівництвом газопроводу.

Із понеділка, 4 жовтня, почалося заповнення газом першої нитки газопроводу Північний потік-2.