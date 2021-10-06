Президенты Украины, Германии и Израиля — Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог посетили мемориальные объекты в Бабьем Яру.

Так, сначала руководители трех государств подошли к Кристальной стене плача всемирно известной художницы из Сербии Марины Абрамович. Они осмотрели и прикоснулись к монументу, который напоминает о трагедии, произошедшей 80 лет назад.

Далее президенты пошли к символической Синагоге, которую еще называют местом для размышлений. Это уникальное сооружение спроектировано в виде книги, которая открывается и закрывается с помощью специальных механизмов.

В 2021 году в Киеве проходит ряд памятных мероприятий, посвященных трагедии, что произошла 80 лет назад в урочище Бабий Яр.

Сегодня проходят траурные мероприятия в связи с годовщиной Бабьего Яра. На месте массового расстрела евреев 1941 года проходит официальная церемония с участием мировых лидеров, деятелей еврейских организаций и выживших во время Холокоста.

Специально к годовщине трагедии в Киев прибыли президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Израиля Ицхак Герцог.

Также сегодня открыли новый мемориальный объект в Бабьем Яру — Кристальную стену плача всемирно известной художницы из Сербии Марины Абрамович. Объект воспроизводит историю расстрелов 1941 года в Бабьем Яру.

По данным историков, 29-30 сентября 1941 года нацисты расстреляли более 33 тыс. киевлян, большинство из них были евреями. Всего в Бабьем Яру погибло не менее 100 тыс. человек.