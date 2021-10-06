Президенти України, Німеччини та Ізраїлю – Володимир Зеленський, Франк-Вальтер Штайнмаєр та Іцхак Герцог відвідали меморіальні об’єкти у Бабиному Яру.

Так, спочатку очільники трьох держав підійшли до Кристалічної стіни плачу всесвітньо відомої художниці з Сербії Марини Абрамович. Вони оглянули та доторкнулися до монументу, який нагадує про трагедію, що сталася 80 років тому.

Далі президенти пішли до символічної Синагоги, яке ще називають місцем для роздумів. Ця унікальна споруда спроектована у вигляді книжки, яка відкривається та закривається за допомогою спеціальних механізмів.

У 2021 році у Києві проходить низка пам’ятних заходів, присвячених трагедії, що сталася 80 років тому в урочищі Бабин Яр.

Сьогодні проходять жалобні заходи у зв’язку з роковинами Бабиного Яру. На місці наймасовішого розстрілу євреїв 1941 року проходить офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій і тих, хто вижив під час Голокосту.

Спеціально до роковин трагедії до Києва прибули президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

Також сьогодні відкрили новий меморіальний об’єкт у Бабиному Яру – Кристалічну стіну плачу всесвітньо відомої художниці з Сербії Марини Абрамович. Об’єкт відтворює історію розстрілів 1941 року в Бабиному Яру.

За даними істориків, 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 33 тис. киян, більшість із них були євреями. Загалом у Бабиному Яру загинуло щонайменше 100 тис. осіб.