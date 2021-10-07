Профессиональный уровень Болоховца дает основания надеяться на реализацию программы Зеленского — Всеукраинская экологическая лига

Всеукраинская экологическая лига поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно увеличения количества зеленых насаждений и лесных массивов.
В то же время украинские экологи отметили, что важно обеспечить охрану и сохранить генетическое разнообразие лесных экосистем, своевременно применить биологические методы борьбы с болезнями и вредителями леса, способствовать естественному возобновлению главных лесообразующих пород. Об этом заявила глава организации Татьяна Тимочко.
— Эксперты Всеукраинской экологической лиги подчеркнули, что в процессе реализации программы президента Владимира Зеленского Зеленая страна необходимо учитывать географические особенности местности при выборе пород деревьев, погодные условия во время их высадки, технологию посадки и особенности ухода за саженцами в будущем, — отметила руководитель экологической лиги.
По словам эксперта, на сайте Гослесагентства изложена дорожная карта облесения. Эксперты Всеукраинской экологической лиги подготовили предложения и уточнения в дорожную карту. В частности, Всеукраинская экологическая лига настаивает на особом внимании к сохранению остатков степей на юге и востоке Украины.
— Мы убеждены, чтобы противодействовать глобальным изменениям климата, необходимо осуществить меры по выводу значительной части распаханных земель из сельскохозяйственного возделывания через залужение и ревитализацию.
Это будет в разы дешевле, эффективнее и безопаснее, потому что в случае пожара степь все же способна возродиться сама на юге Украины, а леса после пожаров надо высаживать снова и снова, — утверждают экологи.
Татьяна Тимочко подчеркнула, что задачи по реализации программы президента Зеленая страна сформированы руководителем Гослесагентства четко и профессионально.
— Могу отметить очень высокий профессиональный уровень главы Гослесагентства Украины Юрия Болоховца. Его современное видение путей реформирования и сбалансированного развития лесного хозяйства, понимание необходимости повышения эффективности управления лесным хозяйством, четко сформированные задачи реализации президентской программы Зеленая страна, готовность к внедрению принципов устойчивого лесопользования и экосистемного подхода дают основание надеяться на быстрые и положительные изменения, — отметила Тимочко.
Ранее руководитель Гослесагентства Юрий Болоховец представил дорожную карту программы президента Владимира Зеленского Зеленая страна.
— Миллиард деревьев — это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы.
Начат процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Мы договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов, сформировали финансовую модель программы.
И теперь создали четкую и подробную дорожную карту облесения для каждого региона и каждой области, — сообщил руководитель Гослесагентства.