Профессиональный уровень Болоховца дает основания надеяться на реализацию программы Зеленского — Всеукраинская экологическая лига

Всеукраинская экологическая лига поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно увеличения количества зеленых насаждений и лесных массивов.

В то же время украинские экологи отметили, что важно обеспечить охрану и сохранить генетическое разнообразие лесных экосистем, своевременно применить биологические методы борьбы с болезнями и вредителями леса, способствовать естественному возобновлению главных лесообразующих пород. Об этом заявила глава организации Татьяна Тимочко.

— Эксперты Всеукраинской экологической лиги подчеркнули, что в процессе реализации программы президента Владимира Зеленского Зеленая страна необходимо учитывать географические особенности местности при выборе пород деревьев, погодные условия во время их высадки, технологию посадки и особенности ухода за саженцами в будущем, — отметила руководитель экологической лиги.

По словам эксперта, на сайте Гослесагентства изложена дорожная карта облесения. Эксперты Всеукраинской экологической лиги подготовили предложения и уточнения в дорожную карту. В частности, Всеукраинская экологическая лига настаивает на особом внимании к сохранению остатков степей на юге и востоке Украины.

— Мы убеждены, чтобы противодействовать глобальным изменениям климата, необходимо осуществить меры по выводу значительной части распаханных земель из сельскохозяйственного возделывания через залужение и ревитализацию. Это будет в разы дешевле, эффективнее и безопаснее, потому что в случае пожара степь все же способна возродиться сама на юге Украины, а леса после пожаров надо высаживать снова и снова, — утверждают экологи.

Татьяна Тимочко подчеркнула, что задачи по реализации программы президента Зеленая страна сформированы руководителем Гослесагентства четко и профессионально.

— Могу отметить очень высокий профессиональный уровень главы Гослесагентства Украины Юрия Болоховца. Его современное видение путей реформирования и сбалансированного развития лесного хозяйства, понимание необходимости повышения эффективности управления лесным хозяйством, четко сформированные задачи реализации президентской программы Зеленая страна, готовность к внедрению принципов устойчивого лесопользования и экосистемного подхода дают основание надеяться на быстрые и положительные изменения, — отметила Тимочко.

Ранее руководитель Гослесагентства Юрий Болоховец представил дорожную карту программы президента Владимира Зеленского Зеленая страна.