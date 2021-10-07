Фаховий рівень Болоховця дає підстави сподіватися на реалізацію програми Зеленського – Всеукраїнська екологічна ліга

Всеукраїнська екологічна ліга підтримала ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо збільшення кількості зелених насаджень і лісових масивів.

Водночас українські екологи наголосили, що важливо забезпечити охорону та зберегти генетичне різноманіття лісових екосистем, своєчасно застосувати біологічні методи боротьби з хворобами та шкідниками лісу, сприяти природному відновленню головних лісоутворюючих порід. Про це заявила голова організації Тетяна Тимочко.

— Експерти Всеукраїнської екологічної ліги наголошують на тому, що у процесі реалізації програми президента Володимира Зеленського Зелена країна необхідно враховувати географічні особливості місцевості під час вибору порід дерев, погодні умови під час їхнього висадження, технологію посадження та особливості догляду за саджанцями у майбутньому, – зазначила очільниця екологічної ліги.

За словами експерта, на сайті Держлісагентства викладено дорожню карту щодо заліснення. Експерти Всеукраїнської екологічної ліги підготували пропозиції та уточнення до дорожньої карти. Зокрема, Всеукраїнська екологічна ліга наполягає на особливій увазі до збереження залишків степів на півдні та сході України.

— Ми переконані, щоб протидіяти глобальним змінам клімату, потрібно здійснити заходи щодо виведення значної частини розораних земель із сільськогосподарського обробітку через залуження та ревіталізацію. Це буде в рази дешевше, ефективніше та безпечніше, бо у разі пожежі степ все ж таки здатен відтворитися сам на півдні України, а ліси після пожеж треба висаджувати знову й знову, – стверджують екологи.

Тетяна Тимочко наголосила, що завдання з реалізації програми президента Зелена країна сформовані керівником Держлісагентства чітко та фахово.

— Можу зазначити надзвичайно високий фаховий рівень голови Держлісагентства України Юрія Болоховця. Його сучасне бачення шляхів реформування та збалансованого розвитку лісового господарства, розуміння необхідності підвищення ефективності управління лісовим господарством, чітко сформовані завдання реалізації президентської програми Зелена країна, готовність до впровадження принципів невиснажливого лісокористування й екосистемного підходу дають підставу сподіватися на швидкі та позитивні зміни, – зазначила Тимочко.

Раніше керівник Держлісагентства Юрій Болоховець презентував дорожню карту програми президента Володимира Зеленського Зелена країна.