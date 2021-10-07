Федоров анонсировал аукцион по продаже 5G-частот

Аукцион по продаже 5G-частот пройдет в Украине в 2022 году.
Это анонсировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, выступая на Киевском международном экономическом форуме.
— Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. В следующем году планируем, чтобы частоты были разыграны на тендерах уже между операторами. В следующем году будут частоты, и я думаю, уже через два года активно начнет внедряться в крупных городах технология 5G.
Через несколько недель мы откроем в UNIT.City 5G-центр, где можно будет протестировать технологию. Далее уже крупные города, центры, промышленность. Сначала надо решить проблемы с 4G, чтобы 95% украинцев имели доступ. Нужно решить проблемы со всем покрытием направлений, потому что сегодня — это фундамент, — сказал он.
Во время заседания Кабмина 4 августа приняли решение перенести проведение тендера на выдачу лицензий на пользование радиочастотами 5G. С октября его перенесли на февраль 2022 года.
Определение победителей и выдача лицензий вместо декабря 2021-го состоится в апреле 2022 года. Причина отсрочки — недостаточное бюджетное финансирование.