Федоров анонсировал аукцион по продаже 5G-частот

Аукцион по продаже 5G-частот пройдет в Украине в 2022 году.

Это анонсировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, выступая на Киевском международном экономическом форуме.

— Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. В следующем году планируем, чтобы частоты были разыграны на тендерах уже между операторами. В следующем году будут частоты, и я думаю, уже через два года активно начнет внедряться в крупных городах технология 5G.

Через несколько недель мы откроем в UNIT.City 5G-центр, где можно будет протестировать технологию. Далее уже крупные города, центры, промышленность. Сначала надо решить проблемы с 4G, чтобы 95% украинцев имели доступ. Нужно решить проблемы со всем покрытием направлений, потому что сегодня — это фундамент, — сказал он.