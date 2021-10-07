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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Федоров анонсував аукціон з продажу 5G-частот

Михайло Федоров

Аукціон із продажу 5G-частот пройде в Україні у 2022 році.

Це анонсував віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

— Ми вже запустили науково-дослідницьку роботу. Наступного року плануємо, щоб частоти були розіграні на тендерах вже між операторами. В наступному році будуть частоти, і я думаю, вже через два роки активно розпочне впроваджуватися у великих містах технологія 5G.

Через кілька тижнів ми відкриємо в UNIT.City 5G-центр, де можна буде протестувати технологію. Далі вже великі міста, центри, промисловість. Спершу треба вирішити проблеми із 4G, щоб 95% українців мали доступ. Потрібно вирішити проблеми з усім покриттям напрямків, бо сьогодні – це фундамент, – сказав він.

Під час засідання Кабміну 4 серпня ухвалили рішення перенести проведення тендера на видачу ліцензій на користування радіочастотами 5G. З жовтня його перенесли на лютий 2022 року.

Визначення переможців та видача ліцензій замість грудня 2021 року відбудеться у квітні 2022-го. Причина відстрочення – недостатнє бюджетне фінансування.

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