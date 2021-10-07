Федоров анонсував аукціон з продажу 5G-частот

Аукціон із продажу 5G-частот пройде в Україні у 2022 році.

Це анонсував віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

— Ми вже запустили науково-дослідницьку роботу. Наступного року плануємо, щоб частоти були розіграні на тендерах вже між операторами. В наступному році будуть частоти, і я думаю, вже через два роки активно розпочне впроваджуватися у великих містах технологія 5G.

Через кілька тижнів ми відкриємо в UNIT.City 5G-центр, де можна буде протестувати технологію. Далі вже великі міста, центри, промисловість. Спершу треба вирішити проблеми із 4G, щоб 95% українців мали доступ. Потрібно вирішити проблеми з усім покриттям напрямків, бо сьогодні – це фундамент, – сказав він.