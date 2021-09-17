Приложение Дія не хранит персональные данные, а отражает то, что хранится в других реестрах. Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

— Паспорта отображаются из демографического реестра, свидетельство о рождении — из реестра ЗАГСа, налоговый номер — с налогового реестра, смена места регистрации происходит благодаря изменению информации в определенном модуле демографического реестра. Это структура из многих реестров, за которые отвечают разные министерства, но все они построены по единым правилам безопасности. Каждое действие логируется. То есть госслужащий или чиновник не может ничего изменить в нем. Есть резервирования данных, есть определенные правила безопасности, которые выполняются.

Федоров добавил, что разработчики приложения Дія уделяют много времени модернизации и доработке реестров на базе различных администраторов, а поэтому эта база защищена.

— Можно сказать, что сейчас построена защищенная, надежная система. За последние два года не было больших прецедентов (относительно проблем с безопасностью, — Ред.). Хотя мы видим, что мировые гиганты и правительства других стран имеют проблемы с безопасностью. Это угроза, которая постоянно будет расти. Однако мы много времени уделяем вопросу кибербезопасности. Защита персональных данных для нас является приоритетной задачей, — рассказал Федоров.

Больше о кибербезопасности, изменениях, которых следует ожидать в ближайшее время в Дії, ноу-хау переписи населения и почему важно сотрудничество с Apple, читайте на сайте Факты ICTV в эксклюзивном интервью с Михаилом Федоровым.