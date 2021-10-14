Около 15 тыс. женщин-участниц боевых действий продолжают нести службу в ВСУ, СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органах.

Об этом в эфире Радио Свобода сообщил заместитель министра по делам ветеранов Украины Алексей Илляшенко.

В целом, по его словам, с 2014 года статус участницы боевых действий получили около 20 тыс. женщин.

– Около 4,5 тыс. женщин из этих 20 тыс. работают в гражданских органах власти. У нас есть информация, что около 200 женщин-ветеранок работают, в частности, в центральных органах исполнительной власти, которые не имеют отношения к военной службе, или в областных и районных государственных администрациях, – пояснил Алексей Ильяшенко.

Замминистра уверяет, что ведомство делает все необходимое, чтобы помочь женщинам, которые обращаются за помощью.

Так, благодаря изменениям в бюджет на 2021 год, которые недавно приняла Верховная Рада, 280 млн грн дополнительно направят на обеспечение жильем ветеранов и ветеранок, которые, в частности, являются внутренне перемещенными лицами.

– В следующем году благодаря нашей инициативе и президента Украины в бюджете утверждено 5,5 млрд грн на субвенции для приобретения жилья для более 3 тыс. человек из квартирной очереди, – сообщил заместить министра.

14 октября в Украине отмечается День казачества, День создания Украинской повстанческой армии, день Покрова Пресвятой Богородицы и День защитников и защитниц Украины.

Название последнего праздника Верховная Рада изменила 14 июля, добавив слово “защитниц”.

Источник: Радио Свобода

Фото: Алексей Илляшенко