Многие жители и гости столицы с нетерпением ожидают День Киева и традиционных празднований. Впрочем, из-за военного состояния масштабных и громких мер в этом году, вероятно, не будет.

Напомним, что День Киева отмечается в последнее воскресенье мая. В 2026 году празднование приходится на 31 мая, и каждый год к этой дате раздаются поздравления с очередной годовщиной столицы.

Факты ICTV узнавали, сколько лет Киеву действительно и откуда взялась дата основания города.

Сколько лет Киеву в 2026 году

В этом году Киеву “исполняется” 1544 года. Впрочем, историки подчеркивают, что эта цифра скорее символическая, чем исторически подтвержденная.

Сколько лет Киеву действительно, рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в ролике на своем YouTube-канале.

По словам историка, у Киева нет четких научных доказательств. Он объясняет, что празднование 1500-летия столицы в 1982 году было скорее политическим и символическим решением советской власти, стремившейся установить красивую и удобную для юбилея цифру. Впоследствии эта дата настолько закрепилась в обществе, что многие начали воспринимать ее как исторический факт.

Алферов отмечает, что определить, сколько лет Киеву сегодня, гораздо сложнее, чем просто назвать конкретный год. Ведь историки до сих пор дискутируют, что следует считать моментом появления города — первое поселение людей на киевских холмах или уже сформированный город с укреплениями, властью и развитой инфраструктурой.

Киев: интересные факты

Историк также обращает внимание на то, что еще во времена Ярослава Мудрого жители Киева верили в значительное древнее происхождение города. Тогда была легенда, что столицу благословил апостол Андрей Первозванный. Именно в XI веке начала формироваться идея Киева как особого сакрального центра, сравнивавшегося с Иерусалимом.

По словам Алферова, в период правления Ярослава Мудрого город активно строили по аналогии с Константинополем, который в средневековой традиции считался “вторым Иерусалимом”. Масштабное строительство Киева в 1030-е годы имело не только политическое, но и религиозное значение. Таким образом, власть стремилась подчеркнуть духовную роль столицы Руси.

Отдельное место в истории Киева занимает легенда об апостоле Андрее. Историк рассказывает, что по старинным преданиям апостол якобы пришел на киевские холмы, установил там крест и предсказал появление большого города. Именно эта легенда стала частью киевской идентичности и повлияла на представление людей о давности столицы.

В то же время историк отмечает, что никаких достоверных источников, подтверждающих основание Киева именно в 482 году, не существует. Популярность этой даты он объясняет просто – желанием иметь красивый и круглый юбилей.

Поэтому вопрос, сколько лет существует Киев на самом деле, остается открытым даже для ученых. Однако один историк не возражает: Киев является одним из древнейших городов Европы с уникальной историей, которая формировалась веками.

