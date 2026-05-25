Сколько станций метро в Киеве в 2026 году: интересные факты о столичной подземке
Метро в Киеве является основной и незаменимой составляющей транспортной инфраструктуры столицы Украины, а с началом войны оно также используется как бомбоубежище.
Факты ICTV рассказывают сколько станций метро в киевском метрополитене — подробнее читайте в нашем материале.
Киевский метрополитен: интересные факты
Киевский метрополитен состоит из трех линий длиной почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. По данным, за год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, каждый час они перевозят 11 тыс. пассажиров.
Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.
Скорость поезда в подземке — как правило 60-80 км/ч.
Сколько станций метро в Киеве в 2026 году
Первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года. На момент открытия она имела пять станций.
Сейчас метрополитен насчитывает три линии с 52 действующими станциями.
- Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
- Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
- Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.
Красная линия метро:
- Черниговская;
- Лесная;
- Дарница;
- Левобережная;
- Гидропарк;
- Днепр;
- Арсенальная;
- Крещатик;
- Театральная;
- Университет;
- Вокзальная;
- Политехнический Институт;
- Шулявская;
- Берестейская;
- Нивки;
- Святошин;
- Житомирская;
- Академгородок.
Зеленая линия метро:
- Красный хутор;
- Бориспольская;
- Вырлица;
- Харьковская;
- Позняки;
- Осокорки;
- Славутич;
- Выдубичи;
- Зверинецкая;
- Печерская;
- Кловская;
- Дворец спорта;
- Золотые Ворота;
- Лукьяновская;
- Дорогожичи;
- Сырец.
Синяя линия метро:
- Героев Днепра;
- Минская;
- Оболонь;
- Почайна;
- Тараса Шевченко;
- Контрактовая площадь;
- Почтовая площадь;
- Майдан Независимости;
- Площадь Украинских Героев;
- Олимпийская;
- Дворец Украина;
- Лыбедская;
- Демеевская;
- Голосеевская;
- Васильковская;
- Выставочный центр;
- Ипподром;
- Теремки.
Подробнее о движении поездов и расписание можно узнать на сайте Киевского метрополитена.
В ночь на 24 мая 2026 года во время массированного ракетно-дронового удара по Киеву была повреждена инфраструктура столичного метрополитена. В результате взрывной волны пострадали станции метро Лукьяновская и Крещатик, в том числе их наземные вестибюли и отдельные выходы.
Как сообщили в Киевском метрополитене, станция Крещатик возобновила работу в обычном режиме после открытия вестибюля №3 и входа/выхода в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения, действовавшие сразу после атаки, были сняты после проведения восстановительных работ.
Станция Лукьяновская возобновила работу, но не полностью. Она работает на вход и выход только в направлении улицы Юрия Ильенко. В то же время, выход в сторону ТЦ Квадрат остается временно закрытым.
Карта метро Киева
Какие станции метро работают как укрытие во время воздушной тревоги
46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.
Фото: КП Киевский метрополитен