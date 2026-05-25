Метро в Киеве является основной и незаменимой составляющей транспортной инфраструктуры столицы Украины, а с началом войны оно также используется как бомбоубежище.

Киевский метрополитен: интересные факты

Киевский метрополитен состоит из трех линий длиной почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. По данным, за год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, каждый час они перевозят 11 тыс. пассажиров.

Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.

Скорость поезда в подземке — как правило 60-80 км/ч.

Сколько станций метро в Киеве в 2026 году

Первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года. На момент открытия она имела пять станций.

Сейчас метрополитен насчитывает три линии с 52 действующими станциями.

Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;

— Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций; Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;

— Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций; Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Красная линия метро:

Черниговская;

Лесная;

Дарница;

Левобережная;

Гидропарк;

Днепр;

Арсенальная;

Крещатик;

Театральная;

Университет;

Вокзальная;

Политехнический Институт;

Шулявская;

Берестейская;

Нивки;

Святошин;

Житомирская;

Академгородок.

Зеленая линия метро:

Красный хутор;

Бориспольская;

Вырлица;

Харьковская;

Позняки;

Осокорки;

Славутич;

Выдубичи;

Зверинецкая;

Печерская;

Кловская;

Дворец спорта;

Золотые Ворота;

Лукьяновская;

Дорогожичи;

Сырец.

Синяя линия метро:

Героев Днепра;

Минская;

Оболонь;

Почайна;

Тараса Шевченко;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Майдан Независимости;

Площадь Украинских Героев;

Олимпийская;

Дворец Украина;

Лыбедская;

Демеевская;

Голосеевская;

Васильковская;

Выставочный центр;

Ипподром;

Теремки.

В ночь на 24 мая 2026 года во время массированного ракетно-дронового удара по Киеву была повреждена инфраструктура столичного метрополитена. В результате взрывной волны пострадали станции метро Лукьяновская и Крещатик, в том числе их наземные вестибюли и отдельные выходы.

Как сообщили в Киевском метрополитене, станция Крещатик возобновила работу в обычном режиме после открытия вестибюля №3 и входа/выхода в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения, действовавшие сразу после атаки, были сняты после проведения восстановительных работ.

Станция Лукьяновская возобновила работу, но не полностью. Она работает на вход и выход только в направлении улицы Юрия Ильенко. В то же время, выход в сторону ТЦ Квадрат остается временно закрытым.

Карта метро Киева

Какие станции метро работают как укрытие во время воздушной тревоги

46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

