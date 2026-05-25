Метро в Киеве является основной и незаменимой составляющей транспортной инфраструктуры столицы Украины, а с началом войны оно также используется как бомбоубежище.

Киевский метрополитен: интересные факты

Киевский метрополитен состоит из трех линий длиной почти 70 км, 52 станций и 3 депо. Внутри пассажиров обслуживают 122 эскалатора. По данным, за год эскалаторы проходят 13-15 тыс. км, каждый час они перевозят 11 тыс. пассажиров.

Первые поезда Киевского метрополитена имели 3 вагона, сейчас их — 5. По состоянию на 2015 год общий парк метрополитена составлял 824 вагона.

Скорость поезда в подземке — как правило 60-80 км/ч.

Сколько станций метро в Киеве в 2026 году

Первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года. На момент открытия она имела пять станций.

  • Красная — Святошинско-Броварская линия имеет длину 22,7 км и 18 станций;
  • Синяя — Оболонско-Теремковская линия имеет длину 21,0 км и 18 станций;
  • Зеленая — Сырецко-Печерская линия имеет длину 23,8 км и 16 станций.

Красная линия метро:

  • Черниговская;
  • Лесная;
  • Дарница;
  • Левобережная;
  • Гидропарк;
  • Днепр;
  • Арсенальная;
  • Крещатик;
  • Театральная;
  • Университет;
  • Вокзальная;
  • Политехнический Институт;
  • Шулявская;
  • Берестейская;
  • Нивки;
  • Святошин;
  • Житомирская;
  • Академгородок.

Зеленая линия метро:

  • Красный хутор;
  • Бориспольская;
  • Вырлица;
  • Харьковская;
  • Позняки;
  • Осокорки;
  • Славутич;
  • Выдубичи;
  • Зверинецкая;
  • Печерская;
  • Кловская;
  • Дворец спорта;
  • Золотые Ворота;
  • Лукьяновская;
  • Дорогожичи;
  • Сырец.

Синяя линия метро:

  • Героев Днепра;
  • Минская;
  • Оболонь;
  • Почайна;
  • Тараса Шевченко;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Майдан Независимости;
  • Площадь Украинских Героев;
  • Олимпийская;
  • Дворец Украина;
  • Лыбедская;
  • Демеевская;
  • Голосеевская;
  • Васильковская;
  • Выставочный центр;
  • Ипподром;
  • Теремки.

Подробнее о движении поездов и расписание можно узнать на сайте Киевского метрополитена.

В ночь на 24 мая 2026 года во время массированного ракетно-дронового удара по Киеву была повреждена инфраструктура столичного метрополитена. В результате взрывной волны пострадали станции метро Лукьяновская и Крещатик, в том числе их наземные вестибюли и отдельные выходы.

Как сообщили в Киевском метрополитене, станция Крещатик возобновила работу в обычном режиме после открытия вестибюля №3 и входа/выхода в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни. Ограничения, действовавшие сразу после атаки, были сняты после проведения восстановительных работ.

Станция Лукьяновская возобновила работу, но не полностью. Она работает на вход и выход только в направлении улицы Юрия Ильенко. В то же время, выход в сторону ТЦ Квадрат остается временно закрытым.

Карта метро Киева

схема ліній київського метро

Фото: КП Киевский метрополитен

Какие станции метро работают как укрытие во время воздушной тревоги

46 подземных станций Киевского метрополитена работают круглосуточно в режиме укрытия.

