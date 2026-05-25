Представители более 70 иностранных государств по приглашению главы МИД Андрея Сибиги посетили места последних ударов РФ на Лукьяновке в Киеве.

Об этом сообщает МИД Украины.

Андрей Сибига вместе с представителями более 70 иностранных дипмиссий посетили места российских ударов в Киеве и возложили цветы в знак почтения памяти погибших.

— Призываем международное сообщество к сильным реакциям на российский террор. Нужны четкие сигналы Москве, что мы объединены, что мы будем твердо реагировать, что Украина получит дополнительные пакеты ПВО и ракеты, что Украина обязательно будет членом ЕС, — подчеркнул Сибига.

По его словам, места ударов РФ показывают, чем отвечают россияне на мирные инициативы Украины и партнеров.

— Необходим усиленный давление на Москву, — отметил министр иностранных дел.

Глава МИД поблагодарил ГСЧС и всех спасателей за спасение жизней и неустанную работу на местах российских ударов.

Напомним, в ночь на 24 мая Киев подвергся массированной атаке РФ. В результате обстрела пострадали 87 человек, среди них — трое несовершеннолетних. Два человека погибли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в результате массированного российского удара в столице повреждено около 300 объектов.

