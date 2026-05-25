Россия пригрозила Украине новыми ударами по Киеву, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и так называемым центрам принятия решений.

Соответствующее заявление обнародовало Министерство иностранных дел РФ после атаки беспилотников в ночь на 22 мая по оккупированному Старобельску в Луганской области.

В российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что 22 мая под удар якобы попали учебный корпус и общежитие Луганского педагогического университета. Москва также обвинила Украину в нарушении международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка.

В МИД РФ заявили, что после этого российская армия переходит к «последовательному нанесению системных ударов» по объектам украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. По словам российской стороны, речь идет о местах, где якобы осуществляется проектирование, производство и подготовка беспилотников.

Кроме того, в Кремле пригрозили ударами по командным пунктам и так называемым центрам принятия решений. В российском заявлении также прозвучало обращение к иностранным гражданам, дипломатам и представителям международных организаций с призывом покинуть Киев, а жителей столицы попросили не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал заявления России анонсом новых атак против гражданского населения Украины.

По его словам, Кремль демонстрирует нежелание завершать войну, несмотря на предыдущие сигналы о возможности переговоров.

Коваленко также подчеркнул, что российские власти пытаются компенсировать собственную неспособность гарантировать безопасность на территории РФ усилением террора против украинских городов.

