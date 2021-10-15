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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Ограничения для женщин в армии отменят — Арнаутова

Ограничения для женщин в армии отменят — Арнаутова

Законодательные ограничения относительно занятия должностей в Вооруженных силах женщинами в Украине отменят в течение одного-двух месяцев.

Пока остаются несколько должностей в Военно-морских силах в отношении женщин, сообщила советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

— Но мы сейчас проводим работу, и я думаю, что в течение месяца-двух все ограничения будут отменены — сказала она.

На уточнение, о каких именно должностях идет речь, советник руководителя Вооруженных сил Украины отметила, что имела в виду боевые должности.

— Это боевые посты. Должности на кораблях и другие должности, связанные с ядовитыми, взрывчатыми веществами, — сказала Виктория Арнаутова.

Арнаутова также разъяснила логику изменений.

— Это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений. Когда у нас есть эти ограничения, получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, — добавила она.

Сейчас в ВСУ служит около 50 тыс. женщин как военных, так и гражданских.

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Фото: Armyinform

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