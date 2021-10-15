Вместо автоматов Калашникова: Нацгвардию перевооружают винтовками UAR-15

Военнослужащих Национальной гвардии Украины перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова.

Сейчас продолжается переоснащение воинских частей Нацгвардии новейшим стрелковым оружием.

— Сегодня первый этап переоснащения уже выполнено. Отряды специального назначения вместо автоматов Калашникова советского производства используют современные винтовки (UAR-15) калибра 5,56, — ​​заявил заместитель директора департамента логистики главного управления Нацгвардии Сергей Гриценко.

Устаревшие СВД (снайперские винтовки Драгунова) заменили на снайперские винтовки (UAR-10) украинского производства. РПГ-7 уже заменено на американские PSRL-1 (РПГ-1).

Отмечается, что из числа бронированной техники, на вооружении уже стоят БТР-3 и БТР-4 украинского производства.

Гриценко уточнил, что переоснащение Нацгвардии осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.

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Ко Дню защитников и защитниц Украины в городе Северодонецк Луганской области впервые провели военный парад.

Торжественным шествием в сопровождении военной техники и под аплодисменты местных жителей по городу прошли бойцы всех воинских частей, которые защищают Луганщину.

Источник: Национальная гвардия Украины

Фото: Нацгвардия/Сергей Гудак