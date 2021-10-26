Апелляционный суд Амстердама принял решение, согласно которому скифское золото должно быть возвращено Украине. Постановление суда было объявлено сегодня.

Следовательно, суд подтвердил предыдущее решение Окружного административного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года.

Факт позитивного для Украины решения нидерландского суда подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

– Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым, – подчеркнул Зеленский.

Довгоочікувана перемога ???????? в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

О победе в суде Амстердама сообщили и в Министерстве юстиции.

– Апелляционный суд Амстердама объявил долгожданное решение по судьбе музейной коллекции Крым. Золотой остров в Черном море. Согласно ему, скифское золото наконец-то должно вернуться в Украину! – отметили в ведомстве.

В Минюсте уточнили: тем самым суд подтвердил, что коллекция экспонатов, в которую входят более 565 предметов, принадлежит Украине и является культурным наследием нашей страны.

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