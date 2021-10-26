Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина
Юлія Соколова |

Вернуть Украине: суд Амстердама принял решение о скифском золоте

Вернуть Украине: суд Амстердама принял решение о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама принял решение, согласно которому скифское золото должно быть возвращено Украине. Постановление суда было объявлено сегодня.

Следовательно, суд подтвердил предыдущее решение Окружного административного суда Амстердама от 14 декабря 2016 года.

Факт позитивного для Украины решения нидерландского суда подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

– Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! Скифское золото вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Министерства юстиции, Министерства иностранных дел и Министерства культуры за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым, – подчеркнул Зеленский.

О победе в суде Амстердама сообщили и в Министерстве юстиции.

– Апелляционный суд Амстердама объявил долгожданное решение по судьбе музейной коллекции Крым. Золотой остров в Черном море. Согласно ему, скифское золото наконец-то должно вернуться в Украину! – отметили в ведомстве.

В Минюсте уточнили: тем самым суд подтвердил, что коллекция экспонатов, в которую входят более 565 предметов, принадлежит Украине и является культурным наследием нашей страны.

Мінюст про скіфське золото

Новость обновляется…

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка