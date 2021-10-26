Апеляційний суд Амстердама ухвалив рішення, згідно з яким скіфське золото має бути повернуто Україні. Постанова суду була оголошена сьогодні.

Відтак, суд підтвердив попереднє рішення Окружного адміністративного суду Амстердама від 14 грудня 2016 року.

Факт позитивного для України рішення нідерландського суду підтвердив президент України Володимир Зеленський.

– Довгоочікувана перемога України в суді Амстердама! Скіфське золото повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам Міністерства юстиції, Міністерства закордонних справ та Міністерства культури за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо скіфське золото, а потім і Крим, – наголосив Зеленський.

Довгоочікувана перемога ???????? в суді Амстердама! «Скіфське золото» повернеться до України. Вдячний суду за справедливе рішення, а командам @minjust_gov_ua, @MFA_Ukraine та @MKIPUkraine за результат. Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 26, 2021

Про перемогу в суді Амстердама поінформували і в Міністерстві юстиції.

– Апеляційний суд Амстердама оголосив довгоочікуване рішення стосовно долі музейної колекції Крим. Золотий острів у Чорному морі. Згідно з ним, скіфське золото нарешті повинно повернутися до України! – зазначили у відомстві.

В Мін’юсті уточнили: тим самим суд підтвердив, що колекція експонатів, до якої входять понад 565 предметів, належить Україні та є культурною спадщиною нашої країни.

Що таке скіфське золото та як воно потрапило до Нідерландів?

Скіфське золото – це колекція археологічних предметів, експонати виставки в Нідерландах під назвою Крим – золотий острів у Чорному морі.

Колекцію скіфського золота доставили на виставку в Нідерланди ще до незаконної окупації Криму Росією. Виставка, зокрема, проходила в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі в першій половині 2014 року. Вона охоплювала хронологічні рамки від античності до часів раннього середньовіччя.

До колекції увійшли близько 565 музейних предметів, наданих українськими музеями, серед яких чотири розташовані в Криму: Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Національний заповідник Херсонес Таврійський та Бахчисарайський історико-культурний заповідник.

Після захоплення Криму Росією ця колекція стала предметом судової суперечки в судах Нідерландів.

Судова боротьба за скіфське золото

Конфлікт навколо скіфського золота виник після незаконної окупації Криму Росією. У той час експонати ще перебували на виставці в Амстердамі.

Після завершення виставки нідерландська сторона не стала повертати колекцію Україні через претензії на неї кримських музеїв (тобто представників окупаційної “влади” РФ у Криму).

Відтак Україна добивалася повернення колекції через суд.

14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати мають бути повернуті Україні. Рішення мотивували конвенцією ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності слід повернути суверенній державі, яка надала їх для виставки.

Наприкінці березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав апеляцію на це рішення від представників музеїв в окупованому Криму.

І ось сьогодні рішення знову було ухвалено на користь України.