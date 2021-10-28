Власти Киева ввели в столице ограничения красной зоны карантина с 1 ноября. Как будет работать метро в Киеве, смотрите в материале.
Мэр столицы Виталий Кличко сказал на брифинге, что общественный транспорт закрывать не будут, однако пассажиры смогут им пользоваться только при условии предоставления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Проверять эти документы будут избирательно специальные группы правоохранителей.
Красная зона в Киеве
Красная зона карантина в Киеве предусматривает ограничения для работы ряда учреждений и заведений.
Заведения общественного питания смогут работать только при условии, если все сотрудники и посетители имеют сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он действует только 72 часа.
Подробнее об ограничениях красной зоны в Киеве читайте в материале.