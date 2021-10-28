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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Ограничения красной зоны в Киеве: как будет работать метро

Ограничения красной зоны в Киеве: как будет работать метро

Власти Киева ввели в столице ограничения красной зоны карантина с 1 ноября. Как будет работать метро в Киеве, смотрите в материале.

Мэр столицы Виталий Кличко сказал на брифинге, что общественный транспорт закрывать не будут, однако пассажиры смогут им пользоваться только при условии предоставления сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Проверять эти документы будут избирательно специальные группы правоохранителей.

Красная зона в Киеве

Красная зона карантина в Киеве предусматривает ограничения для работы ряда учреждений и заведений.

Заведения общественного питания смогут работать только при условии, если все сотрудники и посетители имеют сертификат вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Он действует только 72 часа.

Подробнее об ограничениях красной зоны в Киеве читайте в материале.

Фото: Depositphotos

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