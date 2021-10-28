Влада Києва запровадила у столиці обмеження червоної зони карантину з 1 листопада. Як працюватиме метро у Києві, дивіться у матеріалі.

Мер столиці Віталій Кличко сказав на брифінгу, що громадський транспорт закривати не будуть, проте пасажири зможуть ним користуватися лише за умови надання сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Перевіряти ці документи будуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Червона зона у Києві

Червона зона карантину у Києві передбачає обмеження для роботи низки установ і закладів.

Заклади громадського харчування зможуть працювати лише за умови, якщо всі співробітники та відвідувачі мають сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Він діє лише 72 год.

Більше про обмеження червоної зони у Києві читайте у матеріалі.