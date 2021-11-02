У квартирах киян з кранів почала текти чорна вода з піском

У деяких квартирах Києва з кранів почала текти вода чорного кольору. Відповідний знімок зі своєї оселі опублікувала ведуча ICTV Анна Ахава Тесленко.

Вона зазначила, що у квартирі увімкнули гарячу воду. Інцидент трапився у Шевченківському районі столиці на вулиці Ризька.

На відеозаписі видно, як з крана тече вода чорного кольору, а на поверхні ванної осідає чорний пісок.

– Гаряченьку дали. На кухні боюсь відкривати, – написала Тесленко.

Нещодавно у Києві розпочався опалювальний сезон. З суботи, 23 жовтня, у квартири киян почали подавати тепло. Керівник відділу з експлуатації теплових мереж КП Київтеплоенерго Олександр Пелипишин повідомив, що будинки підключатимуть до опалення поступово протягом тижня.

Водночас адміністрація Комунального підприємства Київтеплоенерго запевнила, що у цьому опалювальному сезоні тарифи не збільшаться. Вартість гігакалорії тепла обійдеться мешканцям столиці у 1654,41 грн.

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