В Патриаршем соборе в Киеве открыли пункт вакцинации

В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, расположенном в Киеве на улице Никольско-Слободской, 5, открыли пункт вакцинации.

Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав во время воскресного богослужения в Патриаршем соборе отметил, что подобные пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за рубежом.

— Сейчас Украина переживает пик пандемии… Есть четыре правила, как можно действительно послужить жизни сегодня. Первое – не бояться принимать вакцины, второе – носить маски, держать социальную дистанцию ​​и мыть руки, – сказал он.

Глава УГКЦ добавил, что уже получена просьба от Министерства здравоохранения – чтобы так, как обещали когда-то в начале пандемии, открыть храмы и монастыри и организовывать центры вакцинации.

По состоянию на 7 ноября, карантин в Украине продолжается. По данным Минздрава Украины, 16 областей попали в красную карантинную зону.

Согласно действующим карантинным ограничениям, во время красного уровня эпиднебезопасности могут работать только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на коронавирус.

В Минздраве Украины отметили, что предприятие может отказать в предоставлении своих услуг, если украинцы отказываются показать Covid-документы.

Источник: Патриарший собор