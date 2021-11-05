Бесплатных Covid-тестов для невакцинированных депутатов не будет — Корниенко

Чтобы попасть в Верховную Раду, народным депутатам, которые не вакцинировались от коронавируса, придется оплачивать Covid-тесты из собственного кармана.

Об этом рассказал в кулуарах парламента первый заместитель спикера Александр Корниенко.

– Никаких бесплатных тестов для депутатов не будет. Это чушь! Не будет пунктов тестирования в Верховной Раде. Это невозможно сделать, потому что любая аренда в Раде – это аренда государственного имущества, то есть определенная процедура проходит через Prozorro, – подчеркнул политик.

В то же время, по его словам, рядом с Радой установят обычные коммерческие пункты тестирования на антиген, где и депутаты, и работники аппарата, и медиа, у которых нет сейчас ПЦР-теста, смогут сдать тест по рыночным ценам.

Корниенко объяснил, что бесплатного тестирования для нардепов нет, потому что нет такой статьи в перечне расходов на каждого парламентария.

За партийные деньги это тоже нельзя сделать, потому это будет нарушением.

2 ноября народные депутаты поддержали постановление, которым ограничивается доступ в помещения Верховной Рады для невакцинированных от Covid-19 людей на период жесткого карантина.

Чтобы попасть в помещение парламента, нужно предоставить сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о том, что человек переболел коронавирусом.