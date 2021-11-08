У Патріаршому соборі в Києві відкрили пункт вакцинації

У Патріаршому соборі Воскресііння Христового УГКЦ, що у Києві на вулиці Микільсько-Слобідській, 5, відкрили пункт вакцинації.

Центр працюватиме щоденно з 10.00 до 17.00.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час недільного богослужіння в Патріаршому соборі зазначив, що подібні пункти вакцинації будуть відкриті за потреби у греко-католицьких церквах як в Україні, так і за кордоном.

– Зараз Україна переживає пік пандемії… Є чотири правила, як справді можна послужити життю сьогодні. Перше – не боятися приймати вакцини, друге – носити маски, тримати соціальну дистанцію та мити руки, – сказав він.

Глава УГКЦ додав, що вже отримано певне прохання від Міністерства охорони здоров’я – щоби так, як обіцяли колись на початку пандемії, відкрити храми і монастирі та організовувати центри вакцинації.

Станом на 7 листопада, карантин в Україні наразі триває. За даними МОЗ України, 16 областей потрапили до червоної карантинної зони.

Згідно з чинними карантинними обмеженнями, під час червоного рівня епіднебезпеки можуть працювати лише ті громадські заклади, де 100% персоналу та відвідувачів вакциновані або мають негативний тест на коронавірус.

У МОЗ України зазначили, що суб’єкт господарювання може відмовити у наданні своїх послуг, якщо українці відмовляються пред’явити Covid-документи.

Джерело: Патріарший собор