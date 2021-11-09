Отопительный сезон для украинских предпринимателей в этом году начался крайне неутешительно. Закупочная стоимость природного газа для промышленности выросла в 5-6 раз по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Не отстают и тарифы на электроэнергию: с 1 октября за использованное предприятия уже платят в 1,6 раза больше. Последствия подорожания энергоносителей уже скоро начнут ощущать и украинцы.

Да, тарифы для населения поднимать, как и обещали в правительстве, не будут. Но дорогой газ и электричество производители заложат в цены на продукты, одежду, стройматериалы, недвижимость.

Эксперты прогнозируют, что подорожают все товары украинского производства. Вопрос лишь — насколько? На чем украинцам теперь придется экономить, разбирались Факты ICTV.

Последствия дорогих энергоносителей: 90% предприятий убыточны, 49% могут остановиться

Последствия роста тарифов промышленность уже почувствовала остро.

По данным Федерации работодателей Украины, из ста опрошенных компаний 91% производств, которые зависят от газа, уже сейчас подсчитывают убытки. В ноябре их количество может достичь катастрофических 96%, и это компании, которые были до этого достаточно прибыльными.

49% респондентов из-за высоких цен и вовсе могут остановить производства, если стоимость энергоносителей останется на нынешних отметках или возрастет.

Почти все зависящие от газа и электричества предприятия не имеют технической возможности, чтобы перестроить производства на альтернативные источники энергии. Критическая ситуация в отраслях, где цена на энергоносители занимает наибольшую долю в себестоимости продукции. Это химическая, стеклянная, керамическая отрасли, агросектор.

В Федерации работодателей прогнозируют: вырастут цены на все продукты потребления — от 15% до 50%. А некоторые категории товаров, возможно, и в несколько раз.

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Впрочем, по словам генерального директора Федерации работодателей Руслана Ильичева, хуже всего то, что предприниматели не понимают, какими цены на энергоносители будут дальше.

Несмотря на регулярные обращения, с правительством до сих пор адекватного диалога нет. Если и дальше Кабмин будет играть в молчанку, мы не просто увидим безумный рост цен на товары, но и будем постепенно терять целые отрасли, отмечают в федерации.

— В фокусе правительства до сих пор нет вопроса энергоносителей для промышленности. Этот вопрос не является первоочередным для правительства. Все наши обращения закончились поручениями. Но кто их сейчас будет выполнять — в связи с отставками, которые в эти дни происходят? Действительно, это нонсенс, когда вопрос идет на дни, и даже на минуты, а мы уже два месяца не можем провести откровенную дискуссию с первыми лицами государства, — говорит Руслан Ильичев.

Хлеб, мясо, сладости и даже овощи: какие продукты подскочат в цене

Пищевая промышленность хотя и некритично зависит от энергоносителей, но любую нестабильность в стране мы уже привыкли видеть на ценниках в магазинах.

Нынешняя ситуация — не исключение. Из-за инфляции, роста уровня зарплат уже поднялись в цене некоторые категории.

Например, по сравнению с этим же периодом прошлого года, свинина и говядина подорожали на 16%, курятина на 27%, яйца на 23%.

Ценовые рекорды в течение года, конечно, били масло и сахар. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, только за год сахар поднялся на 40%, масло — на 58%. И к Новому году цены снова вырастут.

Хлеб, который уже сейчас стоит под 20 грн за буханку, поднимется на 10-20%. Потому что 90% предприятий пекут на газовом оборудовании.

— Альтернативы выпекания хлеба в промышленных масштабах без газа нет. Мы зависим от его наличия и его цены. Мы уже получаем газ по рыночной цене. Если еще в октябре газ был 25 тыс., сегодня покупаем по 35 тыс. И не исключено, что он будет только расти. Если взять расчеты, то в начале года газ в себестоимости хлеба составлял до 2%. Сегодня газ имеет 4%, и мы рассчитываем, что газ будет занимать 9%, — объясняет ситуацию президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.

Себестоимость аграрной продукции в этом году уже выросла на 30%.

Точно скоро подорожают овощи. Потому что, во-первых, не сезон, и обычно перед зимой цены немного поднимают, на прилавках появляется тот же импортный картофель и лук. А во-вторых, свеклу, морковь, картофель украинские предприятия хранят в овощехранилищах, которые нужно отапливать. И теперь с новыми тарифами это в разы затратнее для агропредприятий.

Даже тем предпринимателям, которые имеют альтернативные источники, несладко. Потому что цены на газ и электричество потянули за собой цены на дрова и пеллеты, говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

— Если раньше пеллеты стоили 1800 грн за тонну, то сейчас 6 тыс. В течение ноября уже подорожали овощи. Та самая морковь, лук, свекла. И до конца года они добавят +10%, — отметил Денис Марчук.

А еще агропредприятиям сейчас выгоднее просто закрыться, чем считать убытки. Да, многие компании замораживают теплицы, потому что их тоже надо обогревать. Если они заложат в стоимость товара энергоноситель, цена будет сверхвысокой, и люди просто не станут покупать украинские тепличные овощи. Поэтому бизнесу легче и дешевле сейчас просто сворачивать мощности.

Точно вырастет в цене мясо, подорожают корма для животных. Потому что предприятия сушат комбикорма на газу. На молочку только за осень цены прыгнули на 10%, и могут вырасти еще примерно на столько же.

Весенняя посевная будет золотой. Насколько подорожают удобрения в 2022-м

На рынке удобрений сейчас едва ли не самая сложная ситуация. И не только в Украине, но и в Европе.

Из-за рекордных цен на газ страны ЕС сокращают производства удобрений — на начало ноября уже на 20%. С перебоями работают и производители Китая.

В Федерации работодателей озвучивают опасения: если не поддержать наших производителей, то, учитывая ситуацию в мире, может быть острый дефицит удобрений. И тогда под угрозой весь агросектор.

— Удобрения — это основа нашего аграрного сектора, мы сегодня гордимся десятками тонн экспорта зерна. А если потеряем сейчас наше производство, нам не будет где взять эти удобрения вокруг Украины. Останавливается эта отрасль, и уже остро встает вопрос продовольственной безопасности, — отмечает гендиректор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

Цены на удобрения уже выросли в 2,5 раза! И если осеннюю посевную компанию отбыли, то вот что будет весной, прогнозировать все боятся.

— Если еще в июне тонна удобрений стоила до 8 тыс., то теперь примерно 20 тыс. Пик роста сейчас немного приостановился. Малый и средний бизнес потратили деньги на осеннюю посевную, и пока не спешат покупать удобрения. Будут запасаться позже, надеются, что ситуация с энергоносителями в мире улучшится, — объясняет Денис Марчук.

Дорогие квадратные метры: что будет с ценами на строительные материалы и недвижимость в 2022-м

И без дорогого газа цены на жилье в Украине стремительно растут. Только за этот год в среднем стоимость недвижимости подскочила на 15,8%, посчитали в Госстате. И будет расти еще, потому что подорожают стройматериалы, при производстве которых используют много газа.

Точно поднимется в цене керамическая плитка, кирпич, гвозди, все изделия из металла, цемент. На некоторые стройматериалы — может, и вполовину.

— На отдельные виды продукции, такие как цемент, будет большое подорожание. Сейчас в Укрцементе в разы поднялась отпускная стоимость, потому что выросла цена на уголь на 200%. Добыча песка и щебня — там не используется газ или уголь. Такие материалы вряд ли будут подниматься в цене. Но будет большой соблазн у производителей и им поднять цены на фоне массового роста, — прогнозирует президент Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константин Салий.

По прогнозам специалистов недвижимости, к концу 2021 года цены на недвижимость могут подскочить от 2-4%. Какими же они будут в следующем, прогнозировать экспертам сложно. Все зависит от того, какой все-таки будет стоимость энергоносителей этой зимой.