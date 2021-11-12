Парк тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 Руслан на текущий момент может эксплуатироваться еще 10-18 лет.

Об этом сообщил заместитель директора АТП ГП Антонов по техническому обслуживанию и поддержке летной годности воздушных судов Максим Саноцкий.

По его словам, сейчас продолжаются испытания прочности конструкции самолета.

– На сегодняшний день весь парк самолетов Ан-124-100 может эксплуатироваться еще от 10 до 18 лет – и это только сейчас. И эта программа будет расширяться. Я надеюсь, что жизнь не только Ан-124-100, но и всех самолетов Антонова будет продлена, — заявил Саноцкий.

Он подчеркнул, что руководство ГП Антонов очень внимательно следит за соблюдением требований европейских и американских отраслевых регуляторов.

По словам Саноцкого, на самолеты уже установлены системы точной навигации, меняется радиолокационное оборудование, системы жизнеобеспечения, а также шасси и другие механические системы.

Он также подчеркнул, что сейчас Антонов может ставить на свои самолеты модернизированные двигатели Д-18Т серии 3М с продленным сроком службы.

— Мы ожидаем, что через 5-6 лет программа модернизации будет завершена. И все самолеты Ан-124 будут одинаковыми, – подчеркнул Саноцкий.

Как сообщалось, Украина и НАТО еще на пять лет продолжили сотрудничество по программе Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) по выполнению стратегических грузовых авиаперевозок в пользу стран НАТО и ЕС.

Ранее контракты на использование тяжелых транспортных самолетов Ан-124-100 Руслан авиакомпании Авиалинии Антонова в рамках SALIS продолжались на три года.

ГП Антонов — ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, которая с 2015 года по решению правительства входит в госконцерн Укроборонпром.

Авиалиния Антонова — структурное подразделение ГП Антонов, один из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан 124-100 грузоподъемностью 150 тонн. Предоставляет услуги в рамках программы SALIS с 2006 года.