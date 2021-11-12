Парк важких транспортних літаків Ан-124-100 Руслан станом на поточний момент може експлуатуватися ще 10-18 років.

Про це повідомив заступник директора АТП ДП Антонов з технічного обслуговування та підтримки льотної придатності повітряних суден Максим Саноцький.

За його словами, наразы тривають випробування міцності конструкції літака.

– На сьогоднішній день весь парк літаків Ан-124-100 може експлуатуватися ще від 10 до 18 років – і це тільки зараз. І ця програма буде розширюватися. Я сподіваюся, що життя не тільки Ан- 124-100, але й усіх літаків Антонова буде продовжено, – заявив Саноцький.

Він наголосив, що керівництво ДП Антонов дуже уважно стежить за дотриманням вимог європейських та американських галузевих регуляторів.

За словами Саноцького, на літаки вже встановлені системи точної навігації, змінюється радіолокаційне обладнання, системи життєзабезпечення, а також шасі та інші механічні системи.

Він також наголосив, що зараз Антонов може ставити на свої літаки модернізовані двигуни Д-18Т серії 3М із продовженим терміном служби.

– Ми очікуємо, що за 5-6 років програму модернізації буде завершено. І всі літаки Ан-124 будуть однаковими, – наголосив Саноцький.

Як повідомлялося, Україна та НАТО ще на 5 років продовжили співпрацю за програмою Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) щодо виконання стратегічних вантажних авіаперевезень на користь країн НАТО та ЄС.

Раніше контракти на використання важких транспортних літаків Ан-124-100 Руслан авіакомпанії Авіалінії Антонова у рамках SALIS тривали на три роки.

ДП Антонов – провідний український розробник та виробник авіатехніки, що з 2015 року за рішенням уряду входить до держконцерну Укроборонпром.

Авіалінії Антонова – структурний підрозділ ДП Антонов, один із провідних світових операторів важкого транспортного Ан 124-100 вантажопідйомністю 150 тонн. Надає послуги у рамках програми SALIS з 2006 року.