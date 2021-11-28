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Факты / Украина

Соглашения о поставках военной техники Украине европейскими государствами подписаны — Кулеба

Абрамова Юлия редактор ленты
Кулеба

Власти Украины подписали соглашения о поставках военной техники с несколькими европейскими государствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью немецкой газете Die Zeit он отметил, что сейчас ведется очень активный обмен с разными партнерами, которые готовы продать Украине военную технику и оружие для лучшей защиты.

– У нас есть двусторонние соглашения о сотрудничестве с некоторыми странами ЕС по торговле военной техникой. Но пушки, как деньги, — они предпочитают молчать, — сказал дипломат.

При этом глава МИД заверил, что усиление украинской армии никак не усугубит конфликт с Россией, но поддержка Запада, по его словам, является стратегией сдерживания агрессии Кремля.

Кулеба назвал три составляющих этой стратегии.

  • Прозвучавший четкий политический сигнал.
  • Военная поддержка
  • Серия санкций или других ограничительных мер.

– Москва знает, что Запад готовит санкции. И вы дважды подумаете, прежде чем заплатить эту цену, – отметил он.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что несколько стран объявили о готовности поддержать Украину в случае полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации.

Об этом он заявил во время пресс-марафона 30 вопросов к президенту, состоявшемуся в пятницу, 26 ноября.

По словам президента, партнеры Украины, в частности США, Великобритания, Евросоюз, Турция, Канада, уже выразили поддержку Украине.

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