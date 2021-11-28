29 ноября пройдут дожди. Столбики термометров покажут до +13 градусов тепла, а ночью – 0.

В понедельник днем ​​Гидрометцентр обещает сильный ветер, дожди со снегом, а иногда и ливни в Украине.

Умеренно тепло будет как в восточных, северных и западных областях, так и в центре.

На западе – в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях – до 6-8 градусов днем, а ночью от 0 до +2 градусов. Солнце в этот день будет редко выходить из-за облаков. Ночью и утром — снег.

В центре также будет дождь. Днем столбики термометров покажут +8 до +9 тепла, а ночью – в пределах +3 градусов. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях синоптики прогнозируют дожди.

В юго-восточных областях в дневные часы — до +8 тепла, а ночью ожидается до +1 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет дождь.

Погода в Киеве 29 ноября

В Киеве — прохладно, дождливо.

Завтра днем температура воздуха достигнет 9 тепла, а ночью будет в пределах 3 градусов.

Народные приметы 29 ноября

В этот день почитается память апостола и евангелиста Матфея.

Народные приметы говорят, если 29 ноября веют буйные ветры, то быть метели на Николая Зимнего — 19 декабря.

Холодный Матфей предвещает суровую зиму.

В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. Издавна говорили. что на Матфея земля преет.