29 листопада йтимуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть до +13 градусів тепла, а вночі – 0.

У понеілок вдень Гідрометцентр обіцяє сильний вітер, дощі зі снігом, а подекуди зливи в Україні.

Помірно тепло буде як у східних, північних і західних областях, так і в центрі.

На заході – в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях – до 6-8 градусів вдень, а вночі від 0 до +2 градусів. Сонце в цей день буде рідко з’являлося із-за хмар. Вранці та вдень піде сніг, ввечері буде дощ зі снігом.

У центрі також дощитиме. Вдень стовпчики термометрів покажуть +8 до +9 тепла, а вночі – у межах +3 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській і Сумській областях синоптики також прогнозують дощі.

У південно-східних областях у денний час – до +8 тепла, а вночі очікується до +1 градусів. У Харківській, Луганській і Донецькій областях дощитиме.

Погода у Києві 29 листопада

У Києві – прохолодно, дощитиме.

Завтра вдень температура повітря сягне +9 тепла, а вночі буде в межах +3 градусів.

Народні прикмети 29 листопада

Цього дня вшановується пам’ять апостола й євангеліста Матвія.

Народні прикмети кажуть, якщо 29 листопада віють буйні вітри, то бути завірюхам до Миколи Зимового – 19 грудня.

Холодний Матвій передвіщає сурову зиму.

Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча. Здавна казали. що на Матвія земля пріє.