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Факты / Украина

В Киеве началась акция протеста на Майдане

Людмила Богданова редактор ленты
В Киеве началась акция протеста на Майдане

В Киеве митингующие вышли на протест на Майдане Независимости.

Среди них есть представители Руху опору капітуляції. Один из активистов рассказал Фактам ICTV, что они потребуют отстранения от власти тех, кто виноват в срыве операции с вагнеровцами.

Активисты Руху опору капітуляції удивлены, что их называют путчистами. Акцию обещают мирную в рамках действующего законодательства. Пойдут ли на Банковую, не знают.

В настоящее время улица Крещатик перекрыта для автомобилей. На месте работают полицейские.

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