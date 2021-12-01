Прошу соблюдать порядок: Монастырский обратился к участникам митингов 1 декабря

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский обратился к участникам протестов, запланированных на среду, 1 декабря.

Глава МВД подчеркнул, что для него право на волеизъявление и свобода мирного собрания представляют большую ценность. Монастырский попросил митингующих соблюдать правопорядок, а также руководствоваться чувством гражданской ответственности.

— Я — участник обоих Майданов, и для меня право на волеизъявление, свободу мирного собрания и соблюдение прав и свобод граждан имеют высокую ценность, — отметил он.

Министр внутренних дел заверил, что правоохранители относятся к митингам так же и ожидают уважения к себе.

Общественное движение Save ФОП анонсировало проведение акций протеста 1 декабря под зданием парламента. Митингующие потребуют принять нормы законопроекта №5866, предусматривающего новые правила для работы предпринимателей.

В патрульной полиции сообщили, что возможно ограничение движения транспорта в центре столицы. Общественный транспорт в центральной части Киева может изменить маршруты, в частности, речь идет о троллейбусах № 6, 16, 18 и автобусах № 24, 55, 62, 114.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщал о подготовке государственного переворота на 1-2 декабря. Глава государства рассказал о наличии аудиозаписей, где представители Украины обсуждают такую ​​возможность с представителями России.

Также в разговорах говорится о причастности олигарха Рината Ахметова. Сам Ахметов такую ​​информацию опроверг.

Позже Служба безопасности Украины открыла по этому факту уголовное производство (ч. 1 ст. 109 УКУ).

Результаты расследования в СБУ пообещали сообщить потом.