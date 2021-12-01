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Факти / Україна

У Києві розпочалася акція протесту на Майдані

Людмила Богданова редакторка стрічки
У Києві розпочалася акція протесту на Майдані

У Києві мітингувальники вийшли на протест на Майдані Незалежності. Акція називається Захисти Україну – зупини переворот.

Один з активістів розповів Фактам ICTV, що вони вимагатимуть усунення від влади тих, хто винен у зриві операції із вагнерівцями.

Активісти здивовані, що їх називають путчистами. Акцію обіцяють мирну у рамках чинного законодавства. Чи підуть на Банкову, не знають.

На Майдані розгорнули сцену, акція розпочалася з гімну України.

Наразі вулиця Хрещатик перекрита для автомобілів. На місці працюють поліцейські.

У Києві розпочалася акція протесту на Майдані / 4 фотографии

Раніше у патрульній поліції повідомляли, що 1 грудня для забезпечення порядку під час масових заходів залучено понад 3 тис. правоохоронців і 1,5 тис. військовослужбовців Нацгвардії. 

У поліції закликають громадян не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку, не піддаватися на провокації та  дотримуватися мирного формату протесту.

Напередодні мітингів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до учасників акцій протесту. Він попросив дотримуватися правопорядку, а також керуватися почуттям громадянської відповідальності.

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