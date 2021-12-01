У Києві мітингувальники вийшли на протест на Майдані Незалежності. Акція називається Захисти Україну – зупини переворот.

Один з активістів розповів Фактам ICTV, що вони вимагатимуть усунення від влади тих, хто винен у зриві операції із вагнерівцями.

Активісти здивовані, що їх називають путчистами. Акцію обіцяють мирну у рамках чинного законодавства. Чи підуть на Банкову, не знають.

На Майдані розгорнули сцену, акція розпочалася з гімну України.

Наразі вулиця Хрещатик перекрита для автомобілів. На місці працюють поліцейські.

У Києві розпочалася акція протесту на Майдані / 4 фотографии