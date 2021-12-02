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Факты / Украина

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Война на Донбассе

Верховная Рада приняла закон №6342 о продлении на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей).

За соответствующее решение проголосовали 317 народных депутатов. Действие закона, принятого еще в 2014 году, продлили до 31 декабря 2022 года.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО или об особом статусе Донбасса был разработан в рамках Минских договоренностей.

Он предусматривает восстановление правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, создание условий для возвращения переселенцев, проведение местных выборов на основании Конституции и законов Украины.

Но, согласно документу, особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей парламент принял еще в сентябре 2014 года. С этого времени Верховная Рада ежегодно продолжает его действие.

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