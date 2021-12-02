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Факти / Україна

Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Война на Донбассе

Верховна Рада ухвалила закон №6342 про продовження на рік дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО (окремих районах Донецької та Луганської областей).

За відповідне рішення проголосували 317 народних депутатів. Дію закону, ухваленого ще в 2014 році, продовжили до 31 грудня 2022 року.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО або про особливий статус Донбасу розробили у межах Мінських домовленостей.

Він передбачає відновлення правопорядку, конституційних прав і свобод громадян, створення умов для повернення переселенців, проведення місцевих виборів на підставі Конституції та законів України.

Але, згідно з документом, особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

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Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей парламент ухвалив ще у вересні 2014 року. Відтоді Верховна Рада щороку продовжує його дію.

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