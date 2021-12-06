С 7 декабря 2021 из красной зоны выйдут Киев и восемь областей.

Речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

Соответствующее решение в понедельник, 6 декабря, приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил Олег Немчинов – министр Кабинета министров Украины.

С 6 декабря в Украине начали действовать новые карантинные правила. Согласно им, в желтой зоне эпидемической опасности могут работать учреждения, где все сотрудники и посетители хотя бы один раз вакцинировались, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении.

В красной зоне заведения могут работать только при полной вакцинации сотрудников и посетителей (зеленый Covid-сертификат). Также подойдет сертификат о выздоровлении или отрицательный результат теста.

6 декабря в Украине выявили 4 478 случаев коронавируса, в том числе заболели 429 детей и 52 медицинских работника. За сутки от осложнений Covid-19 умерли 239 украинцев, выздороветь удалось 9 082 пациентам.

Детальнее о ситуации с коронавирусом в Украине читайте в материале.

Джерело: Олег Немчинов