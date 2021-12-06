З 7 грудня 2021 року з червоної зони вийдуть Київ та вісім областей.

Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Одеську, Рівненську та Херсонську області.

Відповідне рішення у понеділок, 6 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Олег Немчінов – міністр Кабінету міністрів України.

З 6 грудня в Україні почали діяти нові карантинні правила. Відповідно до них, у жовтій зоні епідемічної небезпеки можуть працювати заклади, де всі співробітники та відвідувачі хоча б один раз вакцинувалися, мають негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання.

У червоній зоні заклади можуть працювати лише за повної вакцинації співробітників і відвідувачів (зелений Covid-сертифікат). Також підійде сертифікат про одужання або негативний результат тесту.

6 грудня в Україні виявили 4 478 випадків коронавірусу, зокрема захворіли 429 дітей та 52 медичні працівники.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 239 українців, одужати вдалося 9 082 пацієнтам.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні читайте у матеріалі.

Джерело: Олег Немчінов