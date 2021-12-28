Российская Федерация в течение декабря продолжала усиление своих оккупационных войск на украинском Донбассе и наращивание их боевых возможностей.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, речь идет о поставках вооружения, техники и горючего в части и соединения двух так называемых армейских корпусов: 1-го, базирующегося в Донецке, и 2-го (Луганск).

Под руководством командования ВС РФ в декабре на оккупированный Донбасс завозили: боевую технику, вооружение и боеприпасы, горючее, средства радиоэлектронной борьбы, а также беспилотники.

Все это оккупанты скрыто доставляли как железнодорожным и автомобильным транспортом с российской территории, так и с использованием так называемых “гуманитарных конвоев”.

Параллельно РФ существенно увеличила поставки боевых бронированных машин.

– Россией значительно увеличена поставка в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин, как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях, — подчеркнули в разведке.

Кроме того, из России на Донбасс направляют наемников и кадровых военнослужащих для пополнения оккупационных войск (в частности, на должности снайперов, артиллеристов, разведчиков, связных, специалистов радиоэлектронной разведки, а также радиоэлектронной борьбы).

Недавно украинская разведка сообщала, что командование оккупационных войск РФ увеличивает меры боевой подготовки на Донбассе. Так, инструкторы, которыми являются кадровые военнослужащие ВС РФ, учат боевиков стрелять из гаубиц и реактивных систем залпового огня Град.

Кроме того, оккупанты минируют приближенные к линии столкновения на Донбассе участки местности.

Между тем, Россия не прекращает наращивание военных сил вблизи границ Украины. По оценкам секретаря СНБО Алексея Данилова, в 200 км от украинской госграницы находятся около 122 тыс. российских военных, а на расстоянии 400 км – еще 143,5 тыс. военных.

Источник: ГУР Минобороны Украины