Російська Федерація протягом грудня цього року продовжувала посилення своїх окупаційних військ на українському Донбасі та нарощування їх бойових можливостей.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, йдеться про поставки озброєння, техніки та пального до частин та з’єднань двох так званих армійських корпусів: 1-го, що базується в Донецьку, та 2-го (Луганськ).

Під керівництвом командування ЗС РФ у грудні на окупований Донбас завозили: бойову техніку, озброєння та боєприпаси, пальне, засоби радіоелектронної боротьби, а також безпілотники.

Все це окупанти приховано доставляли як залізничним та автомобільним транспортом з російської території, так і з використанням так званих “гуманітарних конвоїв”.

Паралельно РФ суттєво збільшила поставки бойових броньованих машин.

– Росією значно збільшено поставку до з’єднань і частин окупаційних військ бойових броньованих машин, як нових, так і відновлених або модернізованих на російських ремонтних підприємствах, – наголосили в розвідці.

Крім того, з Росії на Донбас направляють найманців та кадрових військовослужбовців для поповнення окупаційних військ (зокрема, на посади снайперів, артилеристів, розвідників, зв’язківців, фахівців радіоелектронної розвідки, а також радіоелектронної боротьби).

Нещодавно українська розвідка повідомляла, що командування окупаційних військ РФ нарощує заходи бойової підготовки на Донбасі. Так, інструктори, якими є кадрові військовослужбовці ЗС РФ, вчать бойовиків стріляти із гаубиць та реактивних систем залпового вогню Град.

Крім того, окупанти мінують наближені до лінії зіткнення на Донбасі ділянки місцевості.

Тим часом Росія не припиняє нарощування військових сил поблизу кордонів України. За оцінками секретаря РНБО Олексія Данілова, на відстані 200 км від українського держкордону перебувають близько 122 тис. російських військових, а на відстані 400 км – ще 143,5 тис. військових.

Джерело: ГУР Міноборони України