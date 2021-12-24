В последние недели в информационном пространстве все чаще раздаются предупреждения об угрозе вторжения России в Украину, а также сообщения о значительной группировке войск, которые Москва собрала вблизи украинских границ.

Накануне появилась новая информация: Россия массово вербует наемников для “командировки” на Донбасс. Такие данные обнародовало русскоязычное издание Медуза.

Факты ICTV пообщались с военными экспертами и попытались выяснить, как расценивать такие действия РФ и может ли это свидетельствовать о подготовке к полномасштабной агрессии.

Что именно сообщили журналисты о вербовке наемников

Согласно публикации, вербовщики в РФ начали набирать группы наемников якобы для “боевой командировки” на украинский Донбасс. Какие задачи перед ними поставят, пока неизвестно.

Среди наемников есть бывшие российские военнослужащие, входившие в состав Частной военной компании (ЧВК) Вагнера и участвовавшие в военных действиях.

Журналисты пообщались с наемниками и выяснили, что переговоры о “командировке” на Донбасс начались осенью 2021 года. Однако большинство опрошенных получили предложения в течение последних нескольких недель.

С конца ноября 2021 года предложения поступали не только профессиональным наемникам, но и рядовым боевикам, которые уже участвовали в войне на Донбассе. Вербовщики в разговорах с потенциальными кандидатами озвучивали сумму “зарплаты” – от 160 тыс. до 320 тыс. рублей в месяц.

Наемников набирают в несколько групп.

Проходит “набор” и среди жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, имеющих боевой опыт.

Один из наемников в комментарии журналистам выразил мнение, что такой обширной вербовки на “украинское направление” не наблюдалось уже несколько лет.

Некоторые наемники отказывались от предложения, когда слышали, что нужно ехать в Украину, поскольку против украинской армии “очень сложно воевать”.

Что говорят военные эксперты

В комментарии Фактам ICTV военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков подчеркнул, что есть две наиболее вероятные гипотезы вербовки наемников Россией:

1. Ими хотят усилить созданные Россией два так называемых армейских корпуса, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

2. Их могут использовать для охраны каких-либо объектов на Донбассе.

– Это или попытка усилить два армейских корпуса на Донбассе, в которых есть некомплект сил, и качество сил тоже под вопросом в связи с, в том числе, употреблением алкоголя и наркотических веществ. Или же их могут использовать для охраны важных экономических объектов, особенно на фоне того, что Россия активизирует экономическое взаимодействие с Донбассом, — рассказал эксперт.

В то же время Николай Белесков отметил, что нельзя исключать и сценарий использования этих наемников в боевых действиях против украинских войск. При этом эксперт напомнил, что боевики ЧВК Вагнера уже участвовали в боях на Донбассе в 2015 году и безуспешно.

А теперь, когда украинская армия существенно усилилась, российским наемникам будет еще труднее воевать с ней.

– Если мы говорим о сценариях каких-то боевых действий против Вооруженных сил Украины, то, во-первых, есть опыт конца января 2015 года. Тогда боевики ЧВК Вагнера привлекались к боевым действиям, к штурмам опорных пунктов. Но даже тогда у них ничего не получалось, несмотря на то, что украинские солдаты призывались по мобилизации, не имели времени на подготовку и были не лучшим образом вооружены. В условиях же, когда украинские Вооруженные силы с 2014-2015 годов сделали большой прогресс – и в плане подготовки, и в плане вооружения – им (наемникам, — Ред.) будет еще труднее воевать с ВСУ, — объяснил эксперт.

По словам Белескова, если наемников действительно собирают для боевых действий, их могут использовать как пушечное мясо – в первом эшелоне для атаки на украинские позиции и помощи регулярным подразделениям войск РФ прорывать оборону.

– Любые частные военные компании не имеют ни такого опыта, ни такого вооружения, чтобы сегодня реализовывать задачу прорыва тактической глубины обороны, которая у нас сформирована на Донбассе за эти годы. То есть привлечение, конечно, возможно к активным боевым действиям, но исключительно как первый эшелон, как пушечное мясо, которое упростит задачу прорыва обороны. Сама по себе любая ЧВК не может воевать с регулярными Вооруженными силами Украины. Не могли они этого делать в 2015 году, не могут они этого делать тем более сейчас, когда ВСУ значительно усилились. Поэтому исключать их (наемников, – Ред.) привлечения нельзя, но без российских регулярных войск они точно не обойдутся, – подчеркнул военный аналитик.

При этом Николай Белесков считает более реальными первые две гипотезы: о привлечении к охране объектов на Донбассе и усилении так называемых армейских корпусов.

А политический консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко придерживается мнения, что Россия может использовать наемников в каких-либо точечных военных операциях на Донбассе.

В то же время он подчеркнул, что украинские войска способны противостоять боевикам.

– Их вербовка может свидетельствовать о том, что какие-то точечные операции по определенным направлениям или какой-то план Россия может пытаться реализовывать. Это так. Но, с другой стороны, следует понимать, что украинские военные за годы войны научились противодействовать таким наемникам. Они изучили как их тактику, так и методы ведения диверсионных кампаний или участия непосредственно в боевых действиях. И уже выработали тактику противодействия, – рассказал Александр Мусиенко.

Как отметил эксперт, даже в публикации Медузы говорилось, что не все наемники хотят отправляться на оккупированные территории Донбасса, поскольку боятся украинских военных.

– Это уже свидетельствует о репутации наших армейцев, которые могут и умеют давать отпор, – добавил Мусиенко.

Что говорят в украинской разведке

В последние недели украинская разведка сообщала, что российские оккупанты проводили тренировки на Донбассе, совершенствовали фортификационное оборудование передовых позиций и миновали приближенные к линии столкновения участки местности.

В так называемых тренировках были задействованы мотострелковые, артиллерийские и танковые подразделения.

Отмечалось, что командование ВС России пытается повысить готовность группировки российских оккупационных войск на Донбассе к “выполнению задач”.

Кроме того, по данным разведки, оккупанты размещают танки, минометы, 122-мм гаубицы и самоходные артиллерийские установки, нарушая договоренности об отводе тяжелого вооружения. Новые огневые позиции и склады для хранения боеприпасов враг обустраивает в пределах населенных пунктов, расположенных вблизи линии столкновения.

А минометные и артиллерийские подразделения комплектуют наемниками из РФ (из-за отсутствия подготовленных кадров среди жителей оккупированного Донбасса).

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на территории временно оккупированного Донбасса постоянно находятся 600 – 800 кадровых российских военных – офицеров и генералов. Они занимают командные посты и руководят подразделениями оккупационных войск.