В 2021 году коронавирус, к сожалению, никуда не исчез, но у человечества появилась надежда – вакцина от Соvid-19, причем не одна.

В течение года коронавирус отвечал мутациями, пытаясь выжить. В мире появляются новые штаммы. Последний – Омикрон – заставляет Европу закрыться на новогодние праздники даже для вакцинированных туристов.

Вирусологи рекомендуют набираться терпения. В следующем году Соvid-19 не исчезнет. Но свет в конце тоннеля станет ярче.

Неужели пандемии будет конец? Какие вызовы готовит нам 2022 год? Можно условно поделить их на три части.

Первая, политическая – противостояние Китая и США, на чью сторону встанет Украина.

Вторая – энергетический челлендж. Что будет с ценами на свет газ и топливо, когда закончатся спекуляции на международном рынке.

И последний вызов — это Соvid-19. Похоже, пандемия, бушующая уже два года, превратится в эндемию.

Что все это значит?

В этом году мы отмечали 30-ю годовщину краха Советского Союза, окончание эпохи холодной войны и соперничества сверхдержав. Впрочем, символично, что сегодня мир снова становится двуполярным. На путь войны ступают США и Китай.

Перелом произошел в 2021 году, когда противостояние США и Китая вышло за пределы торгового.

2022 год станет показательным. В феврале в Пекине откроются зимние Олимпийские игры. Китайцы проведут международные соревнования с огромным размахом. Его несколько омрачит дипломатический бойкот, который объявили Играм несколько стран. Официально – из-за нарушения прав человека в Китае.

Байден не будет отправлять на зимние Олимпийские игры в Пекин никаких официальных представителей ввиду геноцида в Уйгурском автономном округе и других нарушений прав человека. Атлеты от США, конечно, поедут, и будут иметь поддержку.

Украины в числе бойкотирующих нет. Впрочем, это вовсе не означает, что Киев останется в стороне от американо-китайского столкновения.

США – главный партнер в сфере безопасности. А Китай для нас несколько лет подряд является крупнейшим торговым партнером: 16% всей нашей торговли – это китайский рынок. Когда нас будут принуждать к выбору, а нас будут принуждать, от чего мы готовы отказываться? Это фактически выбор между деньгами и безопасностью. Мы не можем себе позволить отказаться ни от первого, ни от второго.

Следующий год станет испытанием на крепость Евросоюза.

В Европе такой момент, когда там нет сильных политических лидеров – Ангела Меркель ушла. Британия уже не в Европейском Союзе, то есть сейчас Макрон — один из последних, кто имеет амбиции стать лидером ЕС, и он тоже может уйти.

В следующем году — президентские выборы во Франции. И там есть все шансы прийти к власти у пророссийских политиков, которые есть среди представителей как правых, так и левых сил.

Россия сейчас и без того на коне за счет роста цен на нефть, газ и уголь. Мир переживает энергетический кризис, который в следующем году достигнет пика.

Стоимость голубого топлива уже в семь раз выше, чем прошлой зимой. А в 2022 году она может возрасти еще больше.

Если учесть сегодняшнюю цену, которая есть на европейских биржах, то она сейчас должна составлять 50-55 грн за кубометр. То есть, если включить рыночные цены для населения, то вообще не останется денег на жизнь. Многие страны Европы начали дотировать газ для потребителей.

Станет ли 2022 годом конца пандемии? Трудно поверить, что это возможно, когда следишь за новостями. Несмотря на праздники, многие страны вновь вводят локдауны, ограничивают путешествия и публичные мероприятия.

Но предыдущие исследования указывают, что этот вариант вируса хотя и более заразен, но все же менее вреден для человека.

ВОЗ делает осторожный прогноз — 2022 год будет годом конца пандемии. А Соvid-19 превратится в так называемую эндемическую болезнь, похожую на сезонный грипп.

Относительно Соvid-19 остается еще много если и но. Неизвестно, как поведут себя новые штаммы, эффективно ли закончится вакцинация. Но ученые и врачи за два года научились гораздо лучше преодолевать недуг.

Наша жизнь, как и расцветка тигра, состоит из светлых и черных полос. Хочется верить, что 2022 год принесет нам больше светлых.