У 2021 році коронавірус, на жаль, нікуди не зник, але у людства з’явилася надія – вакцина від Covid-19, причому не одна.

Протягом року коронавірус відповідав мутаціями, намагаючись вижити. У світі з’являються нові штами. Останній – Омікрон – змушує Європу закритися на новорічні свята, навіть для вакцинованих туристів.

Вірусологи радять набиратися терпіння. Наступного року Covid-19 не зникне. Але світло в кінці тунелю стане яскравішим.

Невже пандемії буде кінець? Які виклики готує нам 2022 рік? Можна умовно розділити їх на три частини.

Перший це політичний – протистояння Китаю та США, на чий бік стане Україна.

Другий – енергетичний челендж. Що буде із цінами на світло газ і паливо, коли закінчяться спекуляції на міжнародному ринку.

Та останній виклик це Covid-19. Схоже пандемія, яка вирує вже два роки перетвориться на ендемію.

Що це все означає?

Цього року ми відзначали 30 річницю краху Радянського Союзу, закінчення епохи холодної війни і суперництва наддержав. Втім символічно, що сьогодні світ знову стає двополярним. На шлях війни ступають США і Китай.

Перелом стався у 2021 році, коли протистояння США Китаю вийшло за межі торгівельного.

2022 рік стане показовим. У лютому в Пекіні відкриються зимові Олімпійські ігри. Китайці проведуть міжнародні змагання з помпезним розмахом. Його дещо затьмарить дипломатичний бойкот, який оголосили іграм кілька країн. Офіційно – через порушення прав людини у Китаї.

Байден не відправлятиме на зимові Олімпійські ігри до Пекіна жодних офіційних представників зважаючи на геноцид в Уйгурському автономному окрузі та інших порушеннях прав людини. Натомість атлети від США звісно поїдуть і матимуть нашу підтримку.

України серед числа бойкотуючих немає. Втім це зовсім не означає, що Київ залишиться осторонь американо-китайського зіткнення.

США головний партнер у сфері безпеки, а Китай для нас декілька років поспіль є найбільшим торгівельним партнером – 16% усієї нашої торгівлі це китайський ринок. Коли нас будуть змушувати до вибору, а нас будуть змушувати – від чого ми готові відмовлятись? Це фактично вибір між грошима і безпекою. Ми собі не можемо дозволити відмовитись ані від першого, ані від другого.

Наступний рік стане випробуванням на міцність Євросоюзу.

В Європі такий момент, коли там немає сильних політичних лідерів – Ангела Меркель пішла. Британія вже не в Європейському Союзі і зараз Макрон один з останніх, хто має амбіції стати лідером ЄС і він теж може піти.

Наступного року президентські вибори у Франції. І там мають усі шанси прийти до влади проросійські політики, які є як серед представників правих, так і лівих сил.

Росія зараз і без того на коні за рахунок росту цін на нафту, газ і вугілля. Світ переживає енергетичну кризу, яка наступного року сягне піку.

Вартість блакитного палива, уже в сім разів вища, ніж минулої зими. А у 2022 вона може зрости ще більше.

Якщо перерахувати сьогоднішню ціну, яка є на європейських біржах, то вона сьогодні мала б складати 50-55 грн за куб. Тобто, якщо увімкнути ринкові ціни для населення – то взагалі не залишиться грошей на життя. Багато країн Європи почали дотувати газ для споживачів.

Чи стане 2022 — роком кінця пандемії? Важко повірити, що це можливо, коли спостерігаєш за новинами. Попри свята чимало країн знову запроваджують локдауни, обмежують подорожі і публічні заходи.

Та попередні дослідження вказують, що цей варіант вірусу хоч і більш заразний, та все ж менш шкідливий для людини.

ВООЗ робить обережний прогноз – 2022 буде роком кінця пандемії. А Covid-19 перетвориться на так звану ендемічну хворобу, схожу на сезонний грип.

Щодо Covid-19 залишається ще багато якщо й але. Невідомо, як поведуть себе нові штами, чи ефективно закінчиться щеплення. Але вчені та лікарі за два роки навчились значно краще долати недугу.

Наше життя як і забарвлення тигра складається зі світлих і темних смуг. Хочеться вірити, що 2022 принесе нам більше світлих.