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Факты / Мир

Угроза нового вторжения РФ: в Украину едет глава МИД Канады

Анастасия Гевко редактор ленты
Україна Канада

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли едет в Украину из-за угрозы нового российского вторжения. 

Так, в офисе Джоли рассказали, что ее шестидневная поездка должна подтвердить “непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины”.

В Киеве Джоли планирует встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем и вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной. 

Ожидается также, что она посетит канадские войска, дислоцированные в Украине, чтобы поддержать местных военных.

– Сосредоточение российских войск и техники в Украине и вокруг нее ставит под угрозу безопасность во всем регионе. Эти агрессивные действия необходимо сдерживать, – говорится в заявлении Джоли для СМИ.

Она подчеркнула, что Канада будет работать со своими международными партнерами, чтобы поддерживать основанный на правилах международный порядок.

Напомним, Кремль сосредоточил более 100 000 военнослужащих вдоль своей границы с Украиной.

Это вызвало опасения, что президент РФ Владимир Путин планирует новое военное вторжение в Украину.

14 января представители американской разведки заявили, что Россия подготовила спецоперацию для того, чтобы оправдать возможное вторжение в Украину.

Кроме того 14 января произошла кибератака на правительственные сайты Украины, в которых подозревают РФ.

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Источник: CBC

Фото: Dreamstime, Getty

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