Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі їде до України через загрозу нового російського вторгнення.

Так, в офісі Джолі розповіли, що її шестиденна поїздка має підтвердити “непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.

У Києві Джолі планує зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем’єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Очікується також, що вона відвідає канадські війська, які дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

– Зосередження російських військ та техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні. Ці агресивні дії слід стримувати, – йдеться у заяві Джолі для ЗМІ.

Вона наголосила, що Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок.

Нагадаємо, Кремль зосередив понад 100 000 військовослужбовців уздовж свого кордону з Україною.

Це викликало побоювання, що президент РФ Володимир Путін планує нове військове вторгнення до України.

14 січня представники американської розвідки заявили, що Росія підготувала спецоперацію, щоб виправдати можливе вторгнення в Україну.

Крім того, 14 січня відбулася кібератака на урядові сайти України, в яких підозрюють РФ.

Джерело: CBC

Фото: Dreamstime, Getty