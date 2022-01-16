Всі докази вказують на те, що за кібератакою на урядові сайти стоїть РФ – Мінцифри

На сьогодні всі докази свідчать про те, що за масштабною хакерською атакою на урядові сайти в Україні стоїть Росія. Таким чином РФ прагне дестабілізувати ситуацію в нашій державі, поширивши фейки про злив персональних даних українців.

Про це поінформували в пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служба безпеки та кіберполіція продовжують розслідування кібератаки, яка відбулася в ніч на 14 січня.

– Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах, – наголосили в міністерстві.

Там нагадали, що російські хакери найчастіше працюють проти Сполучених Штатів Америки та України, а їхня ціль –похитнути політичну ситуацію в цих державах. Нещодавню хакерську атаку на сайти органів держвлади в Мінцифри розцінюють як прояв гібридної війни РФ проти України.

У Мінцифри зазначили, що мета Москви — не лише залякати українське суспільство, а й дестабілізувати ситуацію в нашій державі через зупинку роботи державного сектору. Крім того, РФ прагне підірвати довіру українців до влади.

– Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про “злив” персональних даних українців, – уточнили в міністерстві.

У зв’язку із цим у Мінцифри запевнили громадян, що всі персональні дані надійно захищені в державних реєстрах.

У відомстві пояснили, що в сервісі Дія не зберігаються персональні дані українців – вони знаходяться саме в надійно захищених реєстрах. А додаток Дія є своєрідним “мостом” між цими реєстрами та користувачем.

У Мінцифри закликали українців не піддаватися паніці. В міністерстві також наголосили, що будь-які оголошення про продаж начебто персональних даних є аферою: таким чином шахраї продають старі дані, що були злиті до 2019 року.

Що відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні

Масштабна хакерська атака на урядові сайти в Україні та сервіс Дія була здійснена в ніч на 14 січня.

Постраждали сайти Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Кабінету міністрів, Міненерго та інші.

За даними Держспецзв’язку, загалом постраждали близько 70 сайтів державних органів.

У Державній службі спеціального зв’язку запевнили, що хакерам не вдалося змінити контент атакованих ресурсів. Крім того, не сталося витоку персональних даних громадян (зокрема із Дії).

Розслідування кібератаки здійснюють Служба безпеки України разом зі Держспецзв’язку та кіберполіцією. В СБУ повідомляли про ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами Росії.

За даними ЗМІ, для здійснення централізованої кібератаки на українські урядові сайти була використана приватна IT-компанія, яка розробляла ці вебсторінки.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України