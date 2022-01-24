В течение суток российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Так, в направлении Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Вблизи Попасной российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Новозвановки российско-оккупационные войска совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Прицепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07.00 24 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС