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Факты / Украина

В зоне ООС во время обстрела ранили украинского военного

Татьяна Забожко редактор ленты
Військовий

В течение суток российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня, восемь из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Сейчас военный находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Так, в направлении Водяного враг четыре раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Вблизи Попасной российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Новозвановки российско-оккупационные войска совершили обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

В окрестностях Прицепиловки противник обстреливал позиции украинских защитников из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 07.00 24 января со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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