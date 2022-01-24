Упродовж доби російсько-окупаційні війська десять разів порушили режим припинення вогню, вісім із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Нині військовий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як задовільний.

Так, у напрямку Водяного ворог чотири рази відкривав вогонь із мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.

Поблизу Попасної російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У бік Катеринівки окупанти відкривали вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Неподалік Новозванівки російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з артилерії калібру 122 мм.

На околицях Причепилівки противник обстрілював позиції українських захисників з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, щоб змусити противника припинити обстріли.

Станом на 07.00 24 січня з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Джерело: Штаб ООС