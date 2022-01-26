В последнее время тема возможного военного вторжения России в Украину и развязания полномасштабной российско-украинской войны все чаще доминирует в заглавиях западных СМИ.

Политики и эксперты пытаются делать прогнозы и предугадать намерения президента РФ Владимира Путина относительно нашего государства.

Западные СМИ пишут о растущей угрозе нападения РФ, амбициях Кремля и попытках стран Запада предотвратить новую полномасштабную войну на континенте.

Так, британское агентство BBC обнародовало статью под названием: Украина: Как мы узнаем, что война началась?

В ней эксперт по безопасности и обороне, почётный профессор Института стратегии и безопасности Эксетерского университета Джонатан Маркус обращает внимание на тот факт, что вооруженный конфликт уже начался и боевые действия продолжаются не один год. Россия уже оккупировала украинский Крым и оказывает практическую помощь боевикам на Донбассе.

Сейчас же на фоне наращивания российских войск на границе у Украины и ее западных союзников есть все основания для беспокойства.

– Наращивание российских боевых формирований у границ Украины является экстраординарным. Это включает в себя значительное развертывание сил в Беларуси, которая также имеет общую границу с Украиной, что может стать ближайшей отправной точкой для нападения на украинскую столицу Киев. Представители РФ называют это наращивание учениями и ни в коем случае не угрозой. Но его масштабы, характер развернутых подразделений, постепенное прибытие припасов и других “средств поддержки” позволяют предположить, что это гораздо больше, чем рутинные маневры… Что бы ни говорила Москва, Украина и ее друзья на Западе имеют все основания для беспокойства, — подчеркивается в публикации.

Отмечается, что Москва пытается навязать миру собственные нарративы и трактовку вооруженного конфликта в Украине. Именно для этого были созданы требования относительно так называемых “гарантий безопасности”. В РФ пытаются убедить мир, что якобы ощущают угрозу от НАТО, а потому не хотят вступления Украины в Альянс.

Джонатан Маркус напоминает, что Москва может использовать и другие инструменты против Украины, такие как кибератаки и подрывная деятельность.

– То, что сейчас происходит, – это суть “войны в серой зоне”: стирания границы между миром и войной… Вопрос лишь в том, насколько далеко готов зайти президент Путин в континууме “серой зоны”, — отмечает Маркус.

Американское издание The New York Times пишет, что опасения по поводу российского вторжения в Украину растут, но дипломатические возможности все еще остаются.

Автор статьи, американский журналист Дэвид Сангер, напоминает, что российские войска сейчас окружают Украину с трех сторон (с севера, востока и юга). В Вашингтоне и Брюсселе предупреждают Москву о сокрушительных санкциях, если Владимир Путин отдаст приказ о вторжении.

Однако все еще существуют дипломатические варианты разрешения ситуации. Ожидается, что в ближайшие несколько дней администрация президента США Джо Байдена и НАТО ответят в письменной форме на требования Кремля относительно так называемых гарантий безопасности. Один из ключевых ультиматумов Москвы – отказ Украине во вступлении в НАТО и нерасширение Альянса.

– Хотя еще есть время, чтобы избежать худшего, даже ключевые помощники президента Байдена говорят, что не имеют представления, стремится ли Путин к дипломатическому решению, а не завоеванию Украины. Президент РФ рассматривает Украину не как отдельное государство, а как страну, отторгнутую после распада Советского Союза. Многие из тех, кто имел дело с Путиным, считают, что он видит свою миссию в том, чтобы “исправить” эту “ошибку”. Даже если для этого нужно рискнуть развязать войну, чтобы перерисовать карту Европы, — говорится в публикации.

Дэвид Сангер подчеркивает, что никто точно не знает, сколько есть времени, чтобы предотвратить военные действия против Украины.

Американское издание The Hill пишет, что администрация Джо Байдена изо всех сил пытается оказать давление на Россию на фоне растущих опасений по поводу возможного военного вторжения в Украину.

Так, Пентагон перевел в режим повышенной готовности до 8,5 тыс. военных, которые могут быть переброшены в Восточную Европу для усиления войск НАТО. Это должно стать предупредительным сигналом для Владимира Путина.

Издание напоминает, что администрация Байдена также пригрозила экономическими санкциями, если РФ вторгнется в Украину. Речь идет, в частности, о жестком экспортном контроле, который может нанести удар по ключевым отраслям российской промышленности.

– Остается непонятным, что Путин будет делать дальше, намерен ли он вторгнуться в Украину, или же использовать угрозу военных действий как рычаг влияния. Некоторые эксперты считают, что военное вторжение более чем вероятно, в то время как другие говорят, что Путин, возможно, начнет кибератаки, кампании по дезинформации и другие подобные действия, — говорится в публикации.

В статье же международного агентства The Associated Press отмечается, что кризис в Украине отражает противостояние двух мировоззрений: русскоцентристского и западного.

Статья авторства журналиста Джона Данишевски так и называется: Кризис в Украине – противостояние двух мировоззрений.

– Кризис в Украине вряд ли пройдет – противостояние двух мировоззрений, которое может перевернуть Европу. Он несет в себе отголоски холодной войны и возрождает идею, оставшуюся от Ялтинской конференции 1945 года: что Запад должен уважать российскую сферу влияния в Центральной и Восточной Европе, — отмечается в материале агентства.

Автор статьи напоминает, что с момента прихода к власти в 2000 году президент РФ Владимир Путин не оставляет надежды на своеобразное возрождение Советского Союза, распад которого считает ошибкой. Сейчас же хозяин Кремля сосредоточил войска вдоль украинской границы, организовал военные учения в Беларуси и потребовал, чтобы Украине навсегда запретили вступать в состав НАТО.

– Критики Путина утверждают, что на самом деле он боится не НАТО, а появления демократической, преуспевающей Украины, которая могла бы предложить альтернативу все более авторитарному правлению Путина, и это могло бы понравиться россиянам. Нынешние требования России основываются на давнем чувстве недовольства Путина и его неприятии Украины и Беларуси как действительно отдельных, суверенных стран. Он скорее воспринимает их как часть исторической русской языковой и православной “родины”, — говорится в статье.

В АР напоминают читателям, что прошлым летом вышла статья Путина, в которой он утверждал, что нынешнее существование Украины, Беларуси и РФ как отдельных государств якобы является искусственным.

– Его (Владимира Путина, — Ред.) русскоцентристский взгляд на регион является серьезным испытанием для президента США Джо Байдена, уже борющегося с кризисами на нескольких внутренних фронтах… Вызов для Байдена, НАТО и Евросоюза состоит в том, смогут ли их коллективная решимость и солидарность защитить видение Украины как части Запада и увенчаются ли успехом или провалом российские националистические амбиции Путина в регионе, — подчеркивает агентство.

Следует отметить, что уже завтра, 26 января, состоится встреча политических советников лидеров стран Нормандской четверки (Украины, Франции, Германии и РФ). А недавно состоялись встречи политических советников Германии и Франции с переговорщиками в Украине и РФ. Все переговоры направлены на разрешение вооруженного конфликта на Донбассе.