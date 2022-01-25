Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

В НАТО ответят РФ на “гарантии безопасности” — Столтенберг сообщил детали

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
єнс столтенберг

В Североатлантическом альянсе на этой неделе ответят на требования России относительно так называемых “гарантий безопасности”. Об этом сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд.

— Мы дорабатываем в НАТО предложения, письменный документ, который мы направим им позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно со США, — процитировала она генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Также в интервью CNN Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые “требования безопасности”:

— Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров, — Ред.) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности, — отметил Столтенберг.

В ответе отметили, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России. По словам Столтенберга, в Альянсе подтвердят неготовность уступать РФ по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе избирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых оно хочет быть.

Читайте
Столтенберг выразил решительную поддержку Украине перед угрозой со стороны России

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка