В НАТО ответят РФ на “гарантии безопасности” — Столтенберг сообщил детали

В Североатлантическом альянсе на этой неделе ответят на требования России относительно так называемых “гарантий безопасности”. Об этом сообщила в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд.

— Мы дорабатываем в НАТО предложения, письменный документ, который мы направим им позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно со США, — процитировала она генсека НАТО Йенса Столтенберга.

.@jensstoltenberg tells @amanpour that NATO will send written responses to Russia later this week in coordination w/the US. “We are finalizing at NATO the proposals, the written document we will send to them later this week. We will do that in parallel with [the] United States” — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 25, 2022

Также в интервью CNN Йенс Столтенберг рассказал общие детали письменного ответа Альянса на так называемые “требования безопасности”:

— Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоров, — Ред.) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность в военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности, — отметил Столтенберг.

NATO will send Russia a written proposal “later this week” to “try to find a way forward” over Ukraine, NATO’s @jensstoltenberg tells me. “We are ready to sit down… and listen to Russian concerns, but we are not ready to compromise on core principles.” Interview airs 6pGMT @cnni pic.twitter.com/F23BM8Aji3 — Christiane Amanpour (@amanpour) January 25, 2022

В ответе отметили, что в НАТО готовы выслушать беспокойство России. По словам Столтенберга, в Альянсе подтвердят неготовность уступать РФ по ключевым принципам, таким как право каждого государства в Европе избирать свой собственный путь или договоры безопасности, частью которых оно хочет быть.